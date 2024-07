Deso identifica 762 desvios de água no conjunto Jardim, em Socorro

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) encontrou 762 imóveis com ligações clandestinas de água no conjunto Jardim, localizado em Nossa Senhora do Socorro, em uma operação de monitoramento de desvios hídricos na região realizada pela empresa. Até o início do mês de julho, foram verificadas 847 residências. A ação no local teve início em junho deste ano e continuará ao longo do mês de julho. A meta é analisar 1.700 casas do conjunto.

Dos 762 imóveis com irregularidades, houve registro de 710 solicitações de religação – cerca de 84%. “Todos os clientes com a documentação necessária são encaminhados para o setor de Atendimento Social, onde os dados são verificados e analisados para determinar a aptidão para o ‘Tarifa Social’”, afirmou o gerente de Suporte Comercial da Deso, Keytson de Almeida, referindo-se ao programa da Deso que oferece até 50% de desconto na fatura de água.

A ação faz parte de um esforço amplo da empresa, no município, para garantir e aprimorar o acesso à água. Isso porque, conforme explicou o coordenador de Suporte Comercial da companhia, Caio Felipe Santos, os desvios de águas impactam negativamente no abastecimento hídrico de toda a região. “Em seguida, vamos nos deslocar para o loteamento Guajará e localidades próximas, para combater a clandestinidade e melhorar a distribuição”, destacou.

Deso atende

As ações de monitoramento da companhia não têm o intuito de punir ou denunciar imediatamente os desvios de água, segundo o agente do Controle de Perdas Comerciais, Cleverson Vieira da Silva. Na verdade, contou ele, a empresa busca oferecer as melhores soluções e condições para que os usuários se tornem e permaneçam como clientes regulares. “Facilitamos, ainda, o atendimento, pois as pessoas podem tirar diversas dúvidas sobre serviços da empresa diretamente com um funcionário”, ressaltou.

Foto: Ascom/Deso