Deso identifica desvios de água em Boquim e em Lagarto

Irregularidades foram encontradas em residências e em estabelecimentos comerciais

Ações de monitoramento realizadas pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) encontraram 19 ligações irregulares de água nos municípios de Boquim e de Lagarto, localizados no sul do estado, até a segunda-feira, 5. Foram examinados 70 imóveis, entre residências e estabelecimentos comerciais de diversos locais das cidades, e padronizados aqueles que possuíam desvios de água.

“As ligações irregulares não causam prejuízos somente à Deso. Os impactos são também ao meio ambiente, já que há um uso exagerado dos recursos hídricos, e à própria população, que, em razão desse ato irregular, podem ter o abastecimento prejudicado devido à redução na disponibilidade de volume de água”, destacou o gerente comercial da Regional Sul (GCSU) da Deso, Valdênio José Hora Freitas.

A iniciativa nos municípios faz parte de uma operação realizada pela GSCU com foco no município de Itabaianinha, que será realizada durante todo o ano de 2024. O objetivo, segundo o supervisor de monitoramento da GCSU, Marcelino Prata, é minimizar as perdas hídricas provenientes das ligações clandestinas na região sul sergipana e garantir mais acesso à água potável.

Denúncias

Os usuários podem denunciar suspeitas de ligações irregulares de água à Deso, e não é necessário se identificar. É possível entrar em contato com a companhia por meio dos números telefônicos 4020-0195 e 0800 079 0195, e dos canais digitais Agência Virtual e WhatsApp (79 3142-3000). Os clientes também podem se dirigir às unidades de atendimento presencial da empresa, espalhadas pelo estado (clique aqui e confira mais detalhes sobre as agências).

Foto: Ascom Deso