Deso identifica mais de 100 imóveis abastecidos com a água irregularmente em Rosário do Catete

Uma ação de monitoramento realizada pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) encontrou 107 ligações irregulares de água em Rosário do Catete, município do leste sergipano. A operação teve início em 13 de setembro e já vistoriou 344 imóveis, com expectativa de que esse número chegue a 470 até o início de novembro, quando a iniciativa deve ser finalizada.

As equipes técnicas da corporação já analisaram propriedades dos conjuntos João Diniz Rezende, Morada do Sol, Etelvino Barreto e José Gonçalves, e também do Centro da cidade. “Ainda iremos atuar nos conjuntos Mutirão e Santa Luzia, bem como no loteamento Comunitário. Com isso, nosso objetivo é regularizar e padronizar a distribuição hídrica da região, contribuindo para redução de perdas e de ocorrências de desabastecimento de água”, afirmou o gerente Comercial da Regional Centro-Oeste (GCCO) da Deso, Alexandro Correia da Silva.

A ação tem tornado clientes inativos em ativos, promovido religações de água nos imóveis em situação irregular. Até agora, 66 dos 107 solicitaram a religação. Desses, 33 adquiriram o serviço sob condições especiais para pessoas de baixa renda. “Essa modalidade permite que essa parcela da população tenha o serviço a um custo mais baixo e com pagamento facilitado. Além disso, cadastramos parte desses usuários no programa Tarifa Social da Deso, que oferece até 50% de desconto na fatura”, explicou Alexandro.

Benefícios e ajuda

A verificação e correção de desvios de água geram benefícios à segurança hídrica e ao bem-estar coletivo. Isso porque as ligações clandestinas não têm consumo contabilizado pela companhia, o que dificulta o controle e análise do volume de água disponibilizado aos usuários, e possibilita desperdício em potencial. A prática também pode causar prejuízos à saúde pública, uma vez que as conexões irregulares à rede de abastecimento da Deso acontecem sem o manuseio técnico apropriado e os equipamentos adequados, facilitando, assim, a contaminação do recurso hídrico por agentes externos, como bactérias

Alexandro lembrou que a população pode denunciar suspeitas de desvios de água à Deso. Não há necessidade de se identificar. É possível entrar em contato com a corporação por meio do número telefônico temporário (79) 3142-1095, e dos canais digitais Agência Virtual e WhatsApp 79 3142-3000. As denúncias também podem ser realizadas presencialmente, nas unidades de atendimento da empresa (confira mais detalhes sobre as agências clicando aqui).

Foto: Ascom Deso