DESO IDENTIFICA MAIS DE 500 IMÓVEIS ABASTECIDOS IRREGULARMENTE EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) identificou 553 imóveis abastecidos com água de maneira irregular no loteamento Guajará, no município de Nossa Senhora do Socorro. As propriedades não possuíam hidrômetros e estavam ligadas diretamente à rede de distribuição hídrica da empresa. A iniciativa da Deso tem o objetivo de padronizar, regularizar e garantir mais acesso à água na região.

Das 553 propriedades identificadas com ligação clandestina, resultado de um monitoramento de cerca de mil imóveis do loteamento, cerca de 80% estavam habitadas. Dessas, 337 solicitaram religação de água, enquanto outras 37 registraram pedidos de ligação nova. A ação teve início no mês de agosto deste ano, e deve se estender até o fim de setembro.

“Ao normalizar esses imóveis e instalar o contador de consumo hídrico, é possível mitigar o desperdício de água frequente em residências com desvios, contribuindo para um uso mais eficiente. Com isso, a água antes desperdiçada passa a estar disponível ao abastecimento de outras áreas, ajudando a reduzir a falta de água em regiões próximas”, explicou o coordenador de Suporte Comercial da Companhia, Caio Felipe Santos.

Deso social

Os moradores de baixa renda das residências com abastecimento irregular puderam se inscrever no ‘Tarifa Social’, programa da Deso que oferece desconto de até 50% na fatura mensal de água (clique aqui para saber mais). Além disso, equipes técnicas da empresa também orientaram sobre condições especiais de preço e de pagamento para os serviços de ligação nova de água e de religação.

“Assim promovemos a regularização do abastecimento de água e o uso consciente, ao mesmo tempo em que facilitamos a inclusão dessas famílias em um programa que contribui para a economia e sustentabilidade dos recursos hídricos do estado”, destacou Caio Felipe. Ele acrescentou que os desvios não prejudicam apenas a Deso, mas também o meio ambiente.

Denuncie

A população pode contribuir para o monitoramento de ligações clandestinas realizado pela companhia. Para isso, basta denunciar à Deso supostos desvios por meio do número telefônico temporário 3142-1095. Os usuários também podem falar com a corporação utilizando a Agência Virtual e o WhatsApp no número 79 3142-3000. Também é possível comparecer às unidades de atendimento presencial espalhadas por Sergipe (clique aqui e consulte mais informações).

Foto: Ascom Deso