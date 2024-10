Deso implanta mais de 2 quilômetros de rede de água em Salgado

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) instalou 2,2 quilômetros de rede de distribuição de água no município de Salgado, no centro-sul do estado. A ampliação do sistema de abastecimento vai contemplar 260 imóveis dos povoados Matatas, Água Fria, São Bento, São Raimundo, Quebradas 4 e Novo Paraíso, e dos conjuntos habitacionais Luciano Burocco e São José.

“Além de trazer mais saúde, bem-estar e qualidade de vida para as famílias atendidas, as ações de expansão de rede também têm o objetivo de atingir as metas do Marco Legal do Saneamento Básico, que prevê a universalização do acesso à água potável e esgotamento sanitário até 2033. É nesse sentido que trabalhamos”, explicou o coordenador regional de atendimento da Deso em Salgado e em Itaporanga d’Ajuda, Gaudêncio Valério de Freitas.

Ele destacou que a população de baixa renda contemplada pelo incremento na infraestrutura de distribuição pôde se inscrever no ‘Tarifa Social’, programa da empresa que oferece desconto de até 50% na fatura mensal de água. Foram 47 pessoas cadastradas até o momento. Além disso, usuários desse grupo podem adquirir ligações novas de água e religações com condições especiais de preço e de pagamento, que têm o intuito de facilitar a adimplência e garantir a regularidade junto à Deso.

Mais segurança hídrica

A ampliação realizada em Salgado se soma aos esforços da Deso para assegurar a segurança hídrica de todo o sul sergipano. Apenas entre março de 2023 e junho de 2024, a corporação expandiu a rede de distribuição de água em municípios do sul do estado em 23.630 metros, o que equivale a 23 quilômetros. Para se ter dimensão do número, o valor é próximo à distância entre Tobias Barreto e Itabaianinha, em linha reta (cerca de 26 quilômetros).

Foto: Ascom Deso