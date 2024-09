Deso implanta nova rede de abastecimento de água em  Dores

Foram mais de duas mil pessoas beneficiadas no bairro Ascenso

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) realizou a implantação de três quilômetros com nova rede de abastecimento de água e 130 metros de extensão de rede no povoado Ascenso, localizado no município de Nossa Senhora das Dores. Ao todo, mais de duas mil pessoas foram beneficiadas com a ação promovida pela empresa, em cerca de 500 residências na comunidade.

De acordo com o gerente regional de produção e distribuição norte da Deso, Elder Bomfim Travassos Lima, a empresa se comprometeu com a comunidade desde o estudo para descobrir as causas da falta de água até a resolução do problema. “No primeiro trimestre de 2024, foi realizado um estudo com pesquisa em campo, medidor de rede, e verificação de até onde a água chegava ou deixava de chegar, e assim, foi decidido que era necessário instalar uma rede nova em uma linha que sai do reservatório até o buster, para reforçar o abastecimento na localidade do povoado Ascenso. Isso demonstra o compromisso da empresa em garantir segurança hídrica à população”, expressou.

Segundo a trabalhadora rural Gilvaneide Silva Santos, moradora do povoado, depois da intervenção da Deso, a água está chegando nas torneiras das residências. “Antigamente não tinha água, mas hoje a água está chegando certinho. Além disso, ainda fui beneficiada pelo programa social da Deso, e eu só tenho a agradecer”, declarou.

Outras localidades

Além do povoado Ascenso, outras comunidades das proximidades também foram beneficiadas com o aumento da oferta de água após a extensão e a implantação da nova rede de distribuição de água na localidade, como Saco Gentil, Travessa Varginha e o conjunto Moradas do Sol.

A dona de casa Zelita Santos, também moradora do povoado Ascenso, considerou a chegada da água às torneiras das casas das pessoas que vivem nas redondezas uma conquista muito importante. “Sofremos muito com a falta de água, mas hoje, graças a Deus, através da ação da Deso na comunidade, nós temos água na torneira 24 horas. Isso é uma benção”, frisou.

“O resultado foi dentro do esperado. Descobrimos as causas da problemática, tratamos e resolvemos, garantindo melhor qualidade de vida para as pessoas que vivem nessas localidades do município de Dores. Com essa ação, melhoramos o abastecimento de água e a população está satisfeita com o serviço da companhia”, completou Elder.

Foto: Ascom Deso