Deso implanta novas bombas de captação de água em Poço Verde e amplia abastecimento

Melhoria na infraestrutura de distribuição hídrica vai contemplar diversos povoados e comunidades do município

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) está instalando dez novas bombas de captação de água no município de Poço Verde, no centro-sul sergipano. O objetivo da ação é ampliar o abastecimento hídrico aos povoados Tabuleirinho, Barracões e Queimada Cumprida. Até o momento, foram implantados quatro dispositivos de bombeamento, ligados a poços profundos de água operados pela empresa. O investimento total é de R$ 389.989,98.

Segundo o coordenador operacional da Deso em Poço Verde, James Dória Ribeiro de Andrade, além de abastecer locais ainda não contemplados pela infraestrutura de distribuição, as novas bombas contribuirão significativamente para fortalecer o fornecimento de água aos povoados e comunidades que já contam com acesso ao serviço. “Nosso propósito é melhorar a qualidade de vida da população dessas localidades”, destacou.

Atualmente, em torno de 1.626 famílias da localidade são assistidas com água encanada pela Deso. Com os novos equipamentos, aproximadamente 550 novas famílias passarão a ser beneficiadas, somando um total de cerca de 2.176. “Antes, com duas bombas paralelas, tínhamos uma vazão inicial de elevação de 35 metros cúbicos, ou seja 35.000 litros de água. Cada uma das bombas agora terá 70 metros cúbicos de vazão inicial de elevação, 70.000 litros”, detalhou James.

Operacionalização

O gerente de Manutenção Eletromecânica (GMEL) da Deso, Gilvan dos Santos, explicou que os novos aparelhos reforçarão o sistema integrado de distribuição hídrica dos povoados e comunidades. “Os sete poços da região enviam a água para a caixa de reunião, onde há as bombas principais. Elas direcionam, então, para um reservatório elevado que, por sua vez, abastece a comunidade e envia para o próximo reservatório, e vai seguindo dessa forma”, especificou.

Foto: Ascom Deso