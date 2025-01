Deso informa comprometimento de abastecimento em Itabaianinha, Umbaúba, Tomar do Geru, Tobias Barreto, Boquim e Lagarto

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), reafirmando a sua transparência no relacionamento com os clientes, informa que o abastecimento de água em alguns municípios da região centro-sul do estado encontra-se comprometido devido a problemas operacionais e fatores externos. A Deso ressalta seu compromisso com a população e informa que equipes técnicas trabalham incansavelmente para solucionar os problemas com a maior celeridade possível.

A seguir detalhamos a situação em cada localidade:

Itabaianinha, Umbaúba e Tomar do Geru:

O bombeamento de água foi significativamente reduzido em razão de constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica, associadas à baixa qualidade da água bruta captada nos mananciais (riachos Riachão e Itamirim e Rio Guararema), reflexo das últimas chuvas na região. Itabaianinha é o município mais afetado, operando sob manobras setorizadas para mitigar os impactos na população.

Tobias Barreto:

Desde segunda-feira, houve uma redução na vazão devido à necessidade de manutenção na adutora dos poços do Catu. Informamos que os reparos foram concluídos ontem, às 22h, e a operação já foi retomada, com previsão de normalização plena do abastecimento após a recuperação do sistema, o que ocorrerá nas próximas horas.

Boquim:

O sistema de abastecimento encontra-se paralisado devido à má qualidade da água bruta captada no Riacho Grilo, com parâmetros de cor e turbidez elevados em função dos sedimentos carreados pelas chuvas, somada a atos de furto e vandalismo na área operacional da captação subterrânea que comprometeram a infraestrutura do poço artesiano responsável pelo fornecimento de água ao município.

Lagarto:

Em alguns pontos do município de Lagarto o abastecimento está reduzido, com maior impacto na região do Povoado Colônia Treze. Esse cenário também é decorrente de furtos e vandalismo que prejudicaram a operacionalidade dos poços artesianos que atendem a área.

Contamos com a compreensão de todos e reiteramos que permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

