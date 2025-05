Deso inicia nova fase com foco na produção de água de qualidade

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) inicia, no dia 1º de maio de 2025, um novo capítulo em sua trajetória de quase 56 anos dedicados à população sergipana. Com a concessão parcial da prestação regionalizada dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário da Microrregião de Água e Esgoto de Sergipe (Maes) – realizada em 4 de setembro de 2024 –, parte das atribuições atualmente executadas pela Companhia será transferida à concessionária Iguá Sergipe, vencedora do leilão promovido pelo Governo do Estado.

Nesta nova modelagem, a Deso permanece pública e fortalece sua missão estratégica: a captação, adução e tratamento da água que abastece milhões de sergipanos diariamente. A partir da produção da água tratada – que continuará sendo responsabilidade exclusiva da companhia –, caberá à Iguá Sergipe realizar os serviços de distribuição, atendimento comercial, coleta e tratamento de esgoto, além da manutenção das redes.

“A Deso entra em um momento crucial de transformação. Passamos a atuar com foco total naquilo que temos de mais nobre: produzir água de qualidade, com segurança e eficiência, garantindo que o bem mais essencial à vida continue chegando à casa de todos os sergipanos”, afirma o presidente da companhia, Luciano Goes.

Para cumprir esse compromisso, a Deso está realizando investimentos significativos em obras de modernização e ampliação da sua infraestrutura hídrica em todo o estado. As ações incluem a substituição de conjuntos de motobombas, perfuração de poços profundos, construção e ampliação de estações de tratamento de água (ETAs), além da expansão de adutoras e sistemas integrados. Destaque para a nova ETA Poxim, em Aracaju, a ETA Gilberto Freire, no município de Amparo do São Francisco, a ETA de Nossa Senhora das Dores e a ETA do Agreste, em Areia Branca, que representam avanços importantes na eficiência, capacidade de atendimento e segurança do sistema de abastecimento de Sergipe.

A transição marca uma nova identidade institucional da Deso, que se adapta ao cenário atual sem perder suas raízes públicas e seu compromisso histórico com o povo sergipano. “A Deso segue firme, pública e essencial, com um papel cada vez mais técnico e estratégico na cadeia do saneamento. A mudança atende às diretrizes do Novo Marco Legal do Saneamento e promove um modelo de governança moderno, que une a experiência técnica da Deso – com seus colaboradores entre os melhores do setor – ao know-how operacional da Iguá, uma das maiores operadoras privadas do país”, complementa o presidente.

Neste novo ciclo, a Deso reafirma sua gratidão à confiança dos clientes, à parceria das instituições públicas e privadas, e ao comprometimento dos seus colaboradores ao longo de mais de cinco décadas. Uma nova página está sendo escrita. E a Deso seguirá presente: garantindo qualidade, segurança hídrica e compromisso com o desenvolvimento sustentável de Sergipe.

