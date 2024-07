Deso instala Estação Elevatória de Água no povoado Saúde em Santana do São Francisco

Equipamento vai ampliar volume de água disponível à população e aprimorar abastecimento

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) implementou uma nova Estação Elevatória de Água (EEA) no povoado Saúde, no município de Santana do São Francisco, localizado na região do baixo São Francisco. A instalação vai expandir o volume hídrico captado de 35 para 45 metros cúbicos por hora. Isso representa um incremento de 28% no montante de água bombeado pela EEA.

Além do povoado Saúde, onde mais de 600 residências serão diretamente contempladas pela melhoria da infraestrutura de distribuição, serão beneficiados os conjuntos habitacionais Samambira e Morada do Sol. O investimento, segundo a Gerência de Manutenção Eletromecânica (GMEL) da companhia, é de R$ 44.631,88.

As EEAs são responsáveis por realizar captação hídrica e bombear água de um ponto a outro, e são utilizadas para contornar topografias de terreno desfavoráveis à rede de abastecimento, permitindo que a água chegue a outras estações, e, assim, ao sistema de distribuição. “O novo equipamento no povoado Saúde fará a chamada captação flutuante. Depois de captado, o recurso hídrico bruto é encaminhado à Estação de Tratamento de Água (ETA), e, então, distribuído à população”, explicou o gerente da GMEL, Gilvan dos Santos.

Melhorias

De acordo com o gerente substituto da Gerência Regional de Produção e Distribuição Norte da Deso, Ricardo Oliveira dos Santos, a nova EEA tem o objetivo de atender ao crescente aumento da demanda por água e garantir a segurança hídrica da região. “Esta obra não apenas assegura o fornecimento hídrico, mas, também, reforça nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e o atendimento às necessidades básicas da população”, frisou.

Foto: Ascom/ Deso