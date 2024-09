Deso instala novo poço profundo de água no bairro 17 de Março

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) está realizando a perfuração de um poço tubular profundo no bairro 17 de Março, localizado em Aracaju, que terá cerca de 90 metros de profundidade. A estimativa de vazão da fonte de água subterrânea é de 200 metros cúbicos por hora. Após a finalização da obra, que tem previsão de término ainda este mês, serão realizadas medições de volume e de qualidade do recurso hídrico.

O objetivo do empreendimento é incrementar a rede de abastecimento de água da Zona de Expansão de Aracaju, segundo explicou o gerente de Pesquisa de Mananciais Subterrâneos (GPMS), Mike Henderson Santana Batista. “Com isso, esperamos aliviar o sistema de distribuição de água, para que outras regiões da capital sejam melhor atendidas”, afirmou ele, destacando a boa qualidade das águas subterrâneas e o baixo custo de captação.

Além desse poço tubular profundo, outros três estão sendo implementados no 17 de Março com o mesmo intuito. De acordo o coordenador da Unidade de Hidrogeologia da GPMS, Fernando Santana do Couto, as obras são fruto de estudos técnicos desenvolvidos pela GPMS, que visam garantir a exploração segura, eficiente e sustentável dos recursos hídricos subterrâneos do estado, de modo a atender os parâmetros e exigências dos órgãos de fiscalização.

Mais água

Os poços em construção na capital fazem parte de uma iniciativa da Deso para ampliação do número de equipamentos dessa natureza no estado. Está prevista a implantação de nove poços para captação de água subterrânea, com investimento de R$ 4.026.860,20. O projeto inclui Aracaju e Santo Amaro das Brotas, cidade do Leste sergipano, cujos equipamentos de captação hídrica beneficiarão também o município da Barra dos Coqueiros.

Foto ascom Deso