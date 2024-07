DESO INVESTE MAIS DE R$ 17 MILHÕES EM MELHORIAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA ADUTORA SERTANEJA

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) está investindo mais de R$ 17,7 milhões na reforma e ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) que compõe a adutora sertaneja, localizada no município de Amparo de São Francisco. São mais de R$ 2,8 milhões na reforma e R$ 14,9 milhões na ampliação do sistema, que passará de uma capacidade máxima de tratamento da água de 300 para 400 litros por segundo, beneficiando 10 municípios que fazem parte do sistema.

O superintendente de Expansão da Deso, José Gabriel Campos, destacou a importância dos investimentos para a revitalização das estruturas existentes e a ampliação de sua capacidade produtiva. “Estamos recuperando a ETA com uma reforma que fará com que a sua capacidade de tratamento de água volte ao patamar máximo. Além da mudança no sistema de tratamento, que passará de dupla filtração para tratamento de ciclo completo, trazendo como resultado a segurança hídrica em termos de quantidade, bem como em relação à qualidade para a população”, afirmou.

De acordo com o químico industrial da Deso, Carlos Eduardo, os investimentos na ETA Gilberto Freire, impactará todos os municípios abastecidos por essa adutora, com água potável e de qualidade. “A mudança de tecnologia no sistema de tratamento vai adicionar mais barreiras ao sistema de tratamento para evitar que substâncias indesejáveis estejam presentes na água tratada, possibilitando uma água com ainda mais qualidade sendo distribuída pela adutora sertaneja. O sistema convencional, além de mais barreiras, absorve melhor as variações da qualidade da água do manancial e dá maior robustez ao sistema de tratamento de água”, explicou.

Mais investimentos

A Deso também está investindo na elaboração do projeto para a instalação de uma captação flutuante e na construção de um novo reservatório com capacidade para armazenar 1.500 metros cúbicos. Com esses investimentos da companhia, os municípios de Amparo do São Francisco, Canhoba, Nossa Senhora de Lourdes, Itabi, Graccho Cardoso, Feira Nova, Cumbe, Nossa Senhora da Glória e Carira, além de povoados de Nossa Senhora das Dores, serão beneficiados com aumento da vazão de água.

“Os investimentos têm como objetivo melhorar as estruturas existentes, além de ampliar a sua capacidade de vazão, com a instalação de novos equipamentos de bombeamento, adução e unidades de tratamento, o que demonstra a preocupação da Deso com a qualidade da água que chega nas torneiras das residências dos sergipanos”, frisou Gabriel.

ASN – Foto: Ascom/Deso