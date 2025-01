Deso investe na melhoria do sistema de abastecimento no sertão sergipano

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) investe na ampliação do serviço de pitometria realizado no sertão sergipano. No total, já são cerca de 1.419 pontos de pressão atualizados e aproximadamente 400 Estações Pitométricas (EPS) instaladas e distribuídas nos municípios que compõem a região.

A pitometria é uma ferramenta para diagnóstico de adutora e redes, essencial para o estudo do comportamento hidráulico. O método possibilita identificar problemas como perdas, desvios e baixas pressões de rede, assim como, informações para estudo de ampliações ou melhorias do sistema.

“Nosso trabalho no campo vai além da aferição de vazão; também verificamos os sensores já instalados ou previstos. Os dados coletados permitem dimensionar os macromedidores, que contabilizam a vazão em tempo real 24 horas por dia”, explicou o técnico em pitometria da Gerência Regional de Produção e Distribuição Sertão (GRSE), Luis Filipe Carvalho Santos Moreira. “Isso garante dados confiáveis, revisados periodicamente. Caso identifiquemos alguma anomalia, analisamos se é falha do equipamento ou da rede, assegurando a calibração e a eficiência do sistema”, completou.

Inovação

A Deso promoveu inovações na execução da pitometria em campo e escritório com o uso de tecnologia para cálculos e repasse de informações em tempo real e georreferenciamento, como o uso de notebooks e smartphones, que possibilitam o envio de informações de forma rápida e precisa, diminuindo o tempo na tomada de decisões.

“Com a tecnologia em campo, conseguimos fazer o upload dos dados em tempo real, garantindo agilidade e um banco de dados confiável. Além do backup físico em notebooks e smartphones, armazenamos as informações na nuvem, permitindo consultas controladas e direcionadas. Isso facilita o acesso rápido e seguro aos dados para tomadas de decisão,” destacou Luis Filipe.

Foto ascom Deso