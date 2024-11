Deso investe na segurança hídrica em Porto da Folha com nova adutora

Com investimento de R$ 1.943.869,22 em obras e R$ 2.038.715,56 em materiais, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) vai dar início a obra da nova adutora, com extensão de 10,5 quilômetros, que levará água do sistema de captação e tratamento do semiárido ao povoado Lagoa do Rancho, em Porto da Folha.

A obra será realizada pela empresa vencedora do certame, através do contrato 172/2024, gerado em 17 de outubro de 2024, a Metal Engenharia Ltda. O resultado será o aumento da oferta de água para a localidade.

Segundo o superintendente de Expansão da Deso, José Gabriel Campos, a obra representa o compromisso da Deso em garantir segurança hídrica para a população. “A Deso está investindo quase R$ 4 milhões para atender aos cerca de 5 mil habitantes do Povoado Lagoa do Rancho e adjacências. A nova adutora irá reforçar o abastecimento de um dos maiores povoados do semiárido sergipano, cuja infraestrutura hídrica não acompanhou o crescimento da localidade, o que será corrigido agora, com essa obra essencial”, destacou.

Abastecimento

O novo sistema que levará água do rio São Francisco, através da adutora semiárida, ao povoado Lagoa do Rancho, em Porto da Folha, também beneficiará outras comunidades nas redondezas, a exemplo do povoado Chumbinho. Uma obra muito esperada pelos moradores da região. Inclusive, a tubulação que será utilizada na obra já está no local.

Para o gerente de Produção e Distribuição da Regional Sertão da Deso, Raulkiony Mota Santana, esse é um investimento fundamental, que vai trazer mais qualidade de vida aos moradores da região. “Com essa obra concluída, os moradores do povoado Lagoa do Rancho vão ter suas demandas por água atendidas, o que demonstra o esforço da Deso em garantir que o recurso hídrico chegue às torneiras das residências com qualidade”, expressou.

ASN – ascom Deso