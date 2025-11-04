DESO INVESTE R$ 2,8 MILHÕES NA MODERNIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA GILBERTO FREIRE

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) concluiu a reforma e recuperação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Gilberto Freire, localizada em Amparo do São Francisco. Com investimento de R$ 2,879 milhões, provenientes de recursos do Banco do Nordeste, a obra representa um avanço significativo na modernização do sistema integrado de abastecimento da Adutora Sertaneja — um dos eixos estruturantes do abastecimento no alto sertão sergipano.

Com vazão de 270 litros por segundo, o que corresponde a uma capacidade de mais de 23 milhões de litros de água por dia, a ETA Gilberto Freire voltou a operar com desempenho máximo. O objetivo da obra foi reduzir perdas no processo de tratamento e restabelecer a capacidade plena da estação, assegurando eficiência operacional e estabilidade na oferta de água para toda a região. A ampliação beneficia diretamente os municípios de Amparo do São Francisco, Aquidabã, Canhoba, Carira, Cumbe, Feira Nova, Graccho Cardoso, Itabi, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores (povoados) e Nossa Senhora de Lourdes.

O projeto envolveu a recuperação estrutural das unidades de filtração, a readequação dos fundos de filtro e a substituição integral do leito filtrante. As melhorias asseguram maior estabilidade operacional, reduzem perdas no processo de tratamento e ampliam a eficiência da produção de água potável, aspectos fundamentais para a segurança hídrica em uma das regiões mais secas do estado.

Para o presidente da Deso, Luciano Goes, o investimento reforça o papel da Companhia como promotora do desenvolvimento regional. “A ampliação da ETA Gilberto Freire fortalece o sistema de abastecimento do médio sertão e do baixo São Francisco, garantindo mais segurança hídrica para milhares de sergipanos. Esse investimento traduz o compromisso da Deso com a eficiência operacional, com a qualidade da água e com a melhoria da vida das pessoas. É uma entrega que nos orgulha e que reafirma a importância do saneamento como vetor de desenvolvimento para o estado de Sergipe”, afirma.

A intervenção integra o programa de modernização das unidades operacionais da Deso, em curso em todas as regiões de Sergipe. A nova ETA simboliza o compromisso permanente da empresa com a sustentabilidade, a eficiência e o futuro do saneamento, garantindo água tratada, de qualidade e em volume adequado para impulsionar o crescimento do interior sergipano.

Foto: Ascom Deso