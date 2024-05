Deso investe substitui a tubulação da Adutora do Semiárido

São quatro quilômetros de tubulações de fibra de vidro de 600 milímetros

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) investiu cerca de R$ 5 milhões na substituição do trecho de quatro quilômetros da tubulação da Adutora do Semiárido. A troca dos tubos foi realizada pela equipe de manutenção da empresa, pois após estudos na região, foram constatados rompimentos constantes, o que levou os técnicos a realizarem a troca por uma tubulação de maior resistência à pressão exercida no trecho.

“A Deso trouxe solução não só para a companhia, mas principalmente para a população da região, que passou por desabastecimentos de forma constante. Agora, com essa tubulação mais resistente de 600 milímetros, a situação será resolvida, mostrando o compromisso da Deso com a garantia do abastecimento de água ao povo sergipano”, expressou o diretor de Meio Ambiente e Expansão da Deso, Kleber Curvelo Fontes.

Segundo o gerente Regional de Produção e Distribuição Sertão, Raulkiony Mota Santana, desde a troca da tubulação não houve mais rompimentos, o que mostra que o investimento foi certeiro e garante mais eficiência ao sistema da Adutora do Semiárido. “Com esse investimento que a Deso fez, diminuímos a problemática do rompimento nesse trecho. Na realidade, desde a troca das tubulações não houve mais rompimento, além de ter melhorado de forma significativa o desempenho, pois o material anterior não suportava as pressões exercidas naquele trecho”, explicou.

Resistência

A substituição vai garantir mais resistência às pressões exercidas pela força da água nesse local. “Substituímos as tubulações feitas de fibra de vidro, que não suportavam as pressões exercidas no trecho, por outras, feitas de ferro fundido. Esse investimento da Deso foi certeiro e possibilitou mais eficiência no funcionamento da adutora e no abastecimento de água aos municípios atendidos pelo sistema”, pontuou Kleber.

Foto: Ascom Deso