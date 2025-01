Deso lança programa especial para renegociação de dívidas

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) lançou o ‘Programa de quitação de débitos de usuários inadimplentes’, com foco nas unidades consumidoras de água e usuárias dos serviços de esgoto com débitos em aberto até 30 de dezembro de 2023. A iniciativa abrange os consumidores residenciais, comerciais e industriais em todo o estado de Sergipe.

O programa prevê duas condições para a negociação, a primeira a vista com desconto de 100% em multa, juros e correção monetárias e mais 40% sobre o valor líquido; e a segunda também com 100% de desconto nos encargos e 15% no valor da dívida, com até 5% de entrada e com o parcelamento em até 24 vezes.

“O programa proposto pela Deso de negociação de débito tem como objetivo possibilitar aos usuários renegociarem seus débitos, garantindo um acordo que caiba no seu orçamento”, destacou o diretor comercial financeiro da Companhia, João Quintiliano. “Assim, proporcionamos a adimplência de forma diferenciada e mais vantajosa para os usuários, visto que hoje o endividamento da população alcança 73,1 milhões de brasileiros”, completou.

Negociação

O programa especial de negociação de débitos da Deso vale para todos os municípios de Sergipe, basta o usuário ir até uma loja da companhia e buscar mais informações e aderir à iniciativa para ficar em dias com a empresa.

Foto ascom Deso