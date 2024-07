Porto da Folha: Deso monitora irregularidade e amplia abastecimento

Na ação, foram realizadas 55 novas ligações de água e oito religações

Durante aproximadamente dois meses, as equipes da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) realizaram monitoramento para combater ligações clandestinas de água no povoado Lagoa do Rancho, no município de Porto da Folha e comunidades circunvizinhas. Foram 436 imóveis monitorados, desses, em 10,78% foram identificadas irregularidades. Também foram realizadas 55 novas ligações de água, oito religações e padronização de algumas ligações – sem custo ao usuário.

O principal objetivo da ação foi contribuir com a melhoria do abastecimento de água na localidade, é o que destaca o supervisor de Receitas do Sertão, Tiago José Oliveira Resende. “Foi uma grande ação de regularização de ligações de água da região de Linda França até o povoado Lagoa do Rancho, com o objetivo de melhorar o abastecimento naquela localidade”, frisou.

Para o assistente de Gestão Operacional da Deso e coordenador da ação em campo, Luciano Aragão, a iniciativa da companhia traz qualidade de vida para a população. “O nosso trabalho foi de monitorar as ligações clandestinas e permitir in loco a regularização dos imóveis junto à Deso. Um trabalho essencial que contribui para a melhoria da pressão na rede de distribuição de água, garantindo a melhoria no abastecimento para a população”, explicou.

Padronização

Durante a ação de monitoramento foram identificadas algumas residências sem o abastecimento por causa de situações como o hidrômetro danificado ou a tubulação quebrada e soterrada, as equipes da Deso realizaram o conserto e a padronização, regularizando o imóvel junto à companhia, tudo isso sem custo ao proprietário e sem a necessidade dele se deslocar até a loja física da empresa.

“Essa ação nos permitiu fazer um levantamento da quantidade de todos os imóveis, oferecer diversas ligações de água para população e regularizar mais de 40% dos imóveis que estavam em situação clandestina. Um trabalho fundamental para que possamos ter dados que nos darão uma visão mais direcionada sobre as próximas ações que vamos realizar na comunidade”, completou Tiago.

