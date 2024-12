Deso monitora ligações clandestinas de água no povoado Brasília, em Lagarto

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) realiza uma ação de monitoramento no povoado Brasília, em Lagarto, município do Centro-Sul sergipano, para identificar imóveis que possuam ligação irregular de água. As equipes técnicas da empresa devem examinar conexões à rede pública de distribuição de 400 propriedades até o fim da iniciativa, que teve início no último dia 16.

O objetivo da análise é coibir o acesso clandestino à água potável e regularizar e padronizar o abastecimento do povoado, fortalecendo a segurança hídrica da região. “Os usuários que fazem ligações irregulares comprometem o funcionamento planejado da distribuição. Por se tratar de um consumo não registrado, a utilização é exagerada, e a Deso não consegue contabilizá-la, embora o volume disponibilizado seja suficiente para atender todos os moradores”, explicou o supervisor de monitoramento da Gerência Comercial da Regional Sul (GCSU) da companhia, Marcelino Prata. Os desvios de água são alguns dos principais responsáveis por interrupções temporárias no abastecimento, além de serem prejudiciais à saúde pública e ao meio ambiente. Isso porque tais ligações são executadas sem o devido rigor técnico necessário, o que possibilita a contaminação da água por agentes externos, como vírus e bactérias. Esse tipo de conexão também gera um consumo excessivo, em razão da falta de registro, impactando negativamente as reservas de recursos hídricos do estado. Deso social e eficiente Os moradores de baixa renda que residem em imóveis em situação de abastecimento irregular do povoado podem solicitar inscrição no ‘Tarifa Social’, programa da companhia que oferece desconto de até 50% na conta mensal de água. Usuários desse grupo também estão aptos a comprar ligação nova de água ou religação sob condições especiais. O intuito é facilitar a regularização e desincentivar o retorno ao uso de ligação clandestina. O monitoramento no povoado Brasília inclui o emprego do georadar, ferramenta que possibilita a visualização de tubulações no subsolo, e evita escavações desnecessárias em vias públicas. O instrumento tecnológico permite ainda a economia de recursos humanos e de tempo, aumentando a eficiência, agilidade e assertividade destas iniciativas. Ajude A própria população pode contribuir para a identificação de desvios. Suspeitas de ligações irregulares de água podem ser denunciadas à Deso, sem a necessidade de identificação. É possível falar com a corporação por meio dos telefones 4020-0195 e 0800 079 0195, e dos canais digitais Agência Virtual e WhatsApp pelo número (79) 3142-3000. As denúncias também podem ser feitas nos postos presenciais de atendimento da empresa, espalhadas pelo estado. Confira mais detalhes sobre as agências clicando neste link.

Foto: Ascom Deso