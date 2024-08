Deso monitora ligações de água irregulares no município de Laranjeiras

Foram 845 imóveis vistoriados durante a ação da Companhia

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) realizou ação de monitoramento para identificar ligações de águas clandestinas no município de Laranjeiras, no leste sergipano. As equipes vistoriaram 845 imóveis, onde foram encontradas irregularidades em 277. Até o momento, 141 usuários já procuraram a empresa para negociar os débitos e solicitar religação.

De acordo com o gerente comercial Centro Oeste da Deso, Alexandro Correia da Silva, o principal objetivo é garantir segurança hídrica para a população. “Foram três meses de trabalho. Iniciamos em maio e concluímos agora em agosto. Laranjeiras sempre foi nosso gargalo, pela quantidade de imóveis com irregularidades, sempre tivemos dificuldades em agir, porém, hoje, com a população mais orientada, conseguimos fazer uma ação, a fim de normalizar essas irregularidades. A ação da Deso consiste em proporcionar uma melhoria na relação cliente e prestadora de serviços no abastecimento de água na cidade, agregado ao valor positivo de consumidores ativos e adimplentes”, expressou.

Segundo o assistente de gestão operacional da Deso e coordenador das equipes de campo, Adson dos Anjos Soares, a Deso orienta os usuários acerca dos prejuízos causados pelo desvio irregular de água. “Buscamos sempre orientar os moradores a respeito dos problemas causados pelos furtos e desvios de água. Nós, que trabalhamos em campo, temos uma visão mais aprofundada da necessidade e carência de cada localidade. Dessa forma, procuramos trabalhar o lado social da empresa e trazer de volta aquele cliente inativo ou irregular”, destacou.

Benefícios Sociais

Durante a ação de monitoramento, as equipes da Deso também realizaram o cadastro das famílias para análise de enquadramento na Tarifa Social e baixa renda. Na ocasião, algumas famílias ingressaram no programa, que concede até 50% de desconto na taxa mensal de água, e no baixa renda – que concede até 70% de desconto na taxa de ligação de água.

“Vale dizer que a ação desenvolvida na cidade de Laranjeiras proporcionou resultados positivos, não só no que se refere às irregularidades, como também um trabalho de divulgação e enquadramento dos benefícios sociais concedidos pela Deso, como: parcelamento baixa renda, tarifa social, ligação nova baixa renda e religação baixa renda”, completou Correia.

Foto: Deso