Deso monitora ligações irregulares no bairro Alto da Boa Vista, em Maruim

Deso monitora ligações irregulares de água no bairro Alto da Boa Vista, em Maruim

Ação tem objetivo de padronizar abastecimento e regularizar situação de usuários junto à empresa

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) deu início nesta segunda-feira, 26, a uma inspeção de ligações clandestinas de água no bairro Alto da Boa Vista, no município de Maruim. O local possui cerca de 500 imóveis, e é estimado que 91 deles são abastecidos de forma irregular. O monitoramento ocorrerá ao longo desta semana pelas equipes da empresa.

O intuito da ação é padronizar a distribuição hídrica e regularizar o acesso à água potável pelos moradores do bairro, conforme explicou a coordenadora regional de Atendimento de Maruim (CAMM) da Deso, Jucimary Karine Tavares Santos. “Monitorar as ligações é fundamental para podermos corrigir os desvios e prevenir a falta de água e os impactos ao meio ambiente causados por eles”, afirmou.

Jucimary destacou que, durante o monitoramento, os moradores de baixa renda serão inscritos no ‘Tarifa Social’, programa da Deso que oferece desconto de até 50% na fatura de água. Além disso, esse público terá condições especiais de pagamento em solicitações de ligação nova de água e de religação. “Também faremos a renegociação de débitos, caso o usuário tenha dívidas com a empresa em aberto, de forma que seja acessível e facilitada a quitação dos valores”, ressaltou.

Atendimento e conscientização

A ação não tem objetivo de punir os usuários, segundo o gerente Comercial da Regional Centro-Oeste (GCCO) da Deso, Alexandro Correia da Silva. “Nossa intenção não é promover punições aos moradores, mas trazê-los de volta à companhia, tendo acesso, assim, a uma série de direitos que a regularização implica”, frisou, acrescentando que as equipes da corporação dialogam, tiram dúvidas e orientam os moradores.

O efeito imediato será a minimização do desperdício hídrico e redução do desabastecimento. Isso porque, de acordo com Jucimary, os usuários que possuem ligações clandestinas, “gastam água sem qualquer tipo de zelo ou preocupação, pois o uso não é contabilizado”. No posto de atendimento de Maruim já foram distribuídos materiais educativos infantis sobre o tema, com apoio da Gerência Socioambiental (Gesa) da empresa. “Teve um efeito muito positivo. Foram as crianças conscientizando os pais”, contou a coordenadora regional de Atendimento de Maruim.

ASN