DESO MONITORA A VAZÃO E PRESSÃO NO ABASTECIMENTO DE GRANDES CONSUMIDORES; AÇÃO GARANTE EFICIÊNCIA HÍDRICA

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) tem realizado periodicamente o acompanhamento da vazão e pressão das redes que atendem os grandes consumidores de água no sertão.

O objetivo é assegurar a precisão do macromedidor instalado. Os dados são coletados por meio de uma estação pitométrica no local e as informações registradas pela equipe técnica.

Na prática, o sistema implementado permite a análise comparativa entre os dados do equipamento de medição e o data logger, dispositivo que armazena informações da estação, possibilitando que os técnicos façam a avaliação por períodos. “A estação pitométrica mede o diâmetro e a velocidade do fluxo de água em uma tubulação”, disse o técnico em pitometria da Gerência Regional de Produção e Distribuição Sertão (GRSE), Luís Filipe Carvalho Santos Moreira.

Ele observou que o controle de vazão nos grandes usuários é crucial para garantir a eficácia do fornecimento. “Esse processo assegura a assertividade das medições e a qualidade do serviço prestado. Como grandes consumidoras, essas empresas demandam um acompanhamento rigoroso”, informou, acrescentando que o objetivo é oferecer sempre a melhor solução aos usuários.

A Deso também realiza a verificação e substituição dos macromedidores nas indústrias e nos principais consumidores de água na região do sertão. A aferição de pressão e vazão por meio das estações pitométricas instaladas nesses pontos permite monitorar a eficiência desses equipamentos. “A empresa tem uma preocupação e um olhar especial sobre esses consumidores industriais e grandes usuários, já que uma medição incorreta ou abaixo do necessário pode gerar um impacto negativo para a sociedade e comprometer o abastecimento em outras localidades”, destacou o supervisor de Receitas da GRSE, Tiago José Oliveira Resende.

Foto: Deso