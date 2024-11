Deso oferece renegociação de dívidas a clientes na 19ª Semana Nacional da Conciliação

Com o objetivo de promover a regularização dos usuários do estado, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) está oferecendo um serviço especial de atendimento voltado aos clientes com débitos em aberto, na 19ª Semana Nacional da Conciliação, realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O evento teve início na última segunda-feira, 4, e segue até a sexta, 8, sempre das 8h às 15h, no Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da Universidade Tiradentes (Unit), localizado na rua Lagarto, no Centro de Aracaju.

A ação da empresa visa promover soluções, agilizar procedimentos e oferecer condições especiais de negociação às pessoas de baixa renda, com vantagens que incluem redução do valor de entrada do pagamento da dívida, maior prazo de parcelamento, e exclusão de juros e multas. “Embora estejamos de portas abertas para todos, nós estamos com um olhar especial a esse perfil, que também poderá se inscrever no ‘Tarifa Social’, programa da companhia que oferta desconto de até 50% de desconto na fatura mensal de água”, destacou a gerente de atendimento da Grande Aracaju da Deso, Kelly Cristina Santos Lino.

Com a iniciativa, cuja proposta é a aceleração e facilitação de processos conciliatórios, os usuários têm acesso a uma dinâmica de atendimento que otimiza a resposta às demandas. A verificação socioeconômica dos clientes, por exemplo, acontece de forma imediata. “Aqui, os usuários de baixa renda terão uma maior celeridade na verificação, permitindo acesso rápido aos benefícios sociais”, explicou o coordenador da agência da Deso do Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) Shopping Prêmio, Antônio César Nascimento Cardoso.

A assistente social da companhia, Anna Luiza Salgado Oliveira, explicou que o intuito é assegurar que os usuários sejam capazes de pagar os valores acordados na renegociação. “A análise socioeconômica é importante porque não adianta fazermos uma negociação que chegue a um determinado valor se a pessoa não tiver condições de pagá-lo. Então, adequamos a dívida à realidade dela, dentro das normas da companhia”, ressaltou ela.

População contemplada

O garçom Edilenisson Silva Santana Soares aproveitou a oportunidade para regularizar sua situação junto à Deso, e afirmou que o atendimento foi muito eficiente, sendo a principal vantagem da 19ª Semana Nacional da Conciliação. “Um imóvel meu do interior acabou acumulando contas de água nos últimos quatro meses. Mas aqui, consegui resolver rápido. Dei um valor de entrada e parcelei o restante em dez vezes. Facilitou bastante”, frisou.

Já o autônomo Genivaldo da Silva ressaltou a rapidez com que foi atendido, além de ter recebido todas as informações do serviço em detalhes. “Nem sempre temos tempo para resolver tudo o que é oferecido aqui, de forma facilitada. Vim aqui fazer uma conciliação e consegui. Está aprovado”, expressou ele, que também foi inscrito no ‘Tarifa Social’ da Deso.

Em vez de levar à Justiça uma dívida relacionada a esgotamento sanitário, o aposentado Paulo Nogueira Fontes resolveu negociar com a Deso, em um processo conciliatório. “A empresa está de parabéns por oferecer este canal de comunicação com a população, permitindo que os problemas sejam resolvidos de forma mais simples e rápida. O importante é que o resultado seja satisfatório a todos”, ressaltou.

Foto ascom Deso