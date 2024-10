Deso participa da Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente em São Paulo

Entre os últimos dias 22 e 24 de outubro, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) esteve presente na Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente (Fenasan) e no Congresso Nacional de Saneamento e Meio Ambiente – 35º Encontro Técnico AESabesp. Os eventos foram realizados de forma simultânea no pavilhão verde e vermelho do Expo Center Norte, em São Paulo/SP. O tema central desta edição foi “Saneamento ambiental: condição fundamental para o enfrentamento das mudanças climáticas”.

A empresa esteve representada pelo diretor-presidente, Luciano Goes; o diretor Comercial e Financeiro, João Quintiliano; o gerente comercial da Regional Norte (GCNO) e conselheiro de administração, Raimundo José Cardoso Filho; e o gerente de Suporte Comercial, Keytson Almeida Reinaldo. Também estiveram presentes o representante da superintendência comercial das regionais (SCOR), Mizael Martins de Santana Junior; e os supervisores de Receitas do Sertão (SRSE), Tiago Oliveira; e do Sul (SRSU), Alexandre Dantas Vasconcelos.

“Poder proporcionar aos colaboradores da Deso a participação na Fenasan e no AESabesp foi de extrema importância”, destacou o presidente da Deso, Luciano Goes. Ainda segundo ele, o evento amplia os horizontes de conhecimento na área de saneamento e meio ambiente. “A participação da Deso nesses eventos nos possibilita conhecer e buscar novas tecnologias disponíveis no mercado e práticas, que podem ser adequadas e implementadas em nosso Estado”, completou.

Para Tiago Oliveira, supervisor de Receitas do Sertão, a participação da Deso reforça o compromisso da companhia na busca pela inovação dentro desses mercados, alinhada aos valores da empresa. “Nossa participação foi pautada nas questões de sustentabilidade e busca de novas tecnologias que impulsionam a melhoria da prestação de serviço na Deso, para mostrar a nossa preocupação com a melhoria na distribuição de água e cuidado com o meio ambiente”, frisou.

O evento

A Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente – Fenasan é o maior evento de saneamento da América Latina. Ela reuniu especialistas e profissionais como engenheiros, químicos, biólogos, técnicos, pesquisadores, estudantes, gestores e empresários que atuam no saneamento ambiental e, de forma geral, todas as pessoas interessadas no avanço da aplicação dos conhecimentos da engenharia e das inovações tecnológicas no setor. Participaram congressistas, visitantes da Feira e as mais renomadas empresas da cadeia produtiva do saneamento.

Segundo o representante da Superintendência Comercial das Regionais SCOR, Mizael Martins de Santana Junior, a participação da Deso na Fenasan foi essencial para ter acesso aos avanços no setor de saneamento nos últimos anos. “O evento oferece uma oportunidade única de conhecimento e informações na área de saúde, saneamento e meio ambiente, com atualização acerca de processos e tecnologias, bem como a criação de uma rede de contatos com outros profissionais que contribuem para o desenvolvimento do saneamento no Brasil e no mundo”, expressou.

Foto: Ascom Deso