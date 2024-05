Deso participa do 10º Fórum Mundial da Água na Indonésia

Entre os dias 20 e 25 de maio, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) esteve presente no 10º Fórum Mundial da Água, principal evento global sobre o tema, realizado em Bali, na Indonésia. Neste ano, o tema do encontro foi ‘Água para uma Prosperidade Compartilhada’. A empresa esteve como uma das integrantes do Pavilhão Latino-Americano, organizado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), autarquia do Governo Federal.

Em discurso no evento, o diretor-presidente da companhia, Luciano Goes Paul, ressaltou a atuação multisetorial da empresa. “A Deso é referência em preservação e conscientização ambiental. Nosso programa de educação ambiental é pioneiro, com mais de 40 anos levando noções de sustentabilidade às instituições de ensino, ajudando na formação da identidade ecológica de crianças, jovens e adultos”, afirmou o diretor, destacando também o projeto ‘Deso + Verde’, que distribui e planta mudas de árvores para revitalização das nascentes e corpos d’água.

Na oportunidade, Luciano salientou ao público do evento os investimentos realizados pela Companhia em todo o estado. “Como exemplo, elencamos o programa ‘Água Pra Você’, que prevê investimentos da ordem de R$ 375 milhões e abrangerá 35% dos municípios sergipanos, de norte a sul, com obras estruturantes de abastecimento de água e esgotamento sanitário”, elucidou. Ele acrescentou ainda que a empresa tem executado diversas ampliações, construções e ampliações de infraestruturas de água e esgoto em Sergipe.

Intercâmbio

Também integraram a delegação da Deso no evento o coordenador de Preservação de Mananciais e Segurança de Barragens (Cops), Luiz Carlos Sousa, e o gerente Socioambiental (Gesa), Mário Léo de Oliveira. Para Luiz, a troca de conhecimento com profissionais do setor de outros países é fundamental para solucionar problemas, avançar em inovação e promover um melhor gerenciamento dos recursos hídricos.

“Participamos de muitos debates sobre gestão de água, os desafios específicos de produção de água, os impactos do aquecimento global, o futuro da água no mundo, as questões que envolvem a qualidade e quantidade de água em regiões de extrema escassez e os processos modernos de dessalinização. Precisamos fortalecer a supremacia da água e colocá-la no centro das questões que envolvem a vida, o meio ambiente, e, principalmente, o futuro”, frisou.

Conscientização

Durante o 10º Fórum Mundial da Água, promovido pelo Conselho Mundial da Água, a Deso realizou distribuição no Pavilhão Latino-Americano de unidades da revista em quadrinhos “Turma da Mônica: Uso Racional da Água e Saneamento Básico”, ofertada gratuitamente pela Companhia em seus programas de educação socioambiental.

Uma das pessoas que recebeu o material educativo foi o presidente honorário do Conselho Mundial da Água, Benedito Braga, que parabenizou a Deso pela iniciativa. “A Companhia de Saneamento de Sergipe tem uma consciência ambiental importante. O saneamento é o melhor amigo do meio ambiente. Meus parabéns à Deso”, sublinhou.

