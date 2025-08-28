Deso participa do 1º Norverde e ressalta impacto social do saneamento no Nordeste

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) participou da programação de abertura da 1º Conferência e Feira de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Norverde), na última quarta-feira, 27, em Aracaju. Representada pelo diretor-presidente da companhia, Luciano Goes, a Deso compôs o painel ‘Manejar para não Faltar – Segurança Hídrica do Nordeste’.

O encontro reuniu especialistas, gestores e autoridades nacionais para discutir estratégias de enfrentamento aos desafios da sustentabilidade, com ênfase na segurança hídrica da região.

No evento, Luciano ressaltou que o saneamento deve ser compreendido como um vetor de transformação social, capaz de gerar saúde, dignidade e oportunidade onde chega. “Falar de segurança hídrica é falar também de justiça social. Onde chega água tratada, chega desenvolvimento humano. Esse é o eixo da nossa atuação: aproximar a Companhia da comunidade, fazendo do saneamento um instrumento de cidadania”, afirmou.

O diretor-presidente lembrou, ainda, dos programas sociais mais expressivos da DESO, reconhecidos com o Selo ODS, concedido a iniciativas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. São projetos como o ‘Deso + Verde’, que promove a distribuição de mudas e a conscientização ambiental, o ‘Deso do Bem’, voltado a ações solidárias, e o ‘Deso vai à Escola’, que promove educação socioambiental a estudantes.

“Essas iniciativas demonstram que a sustentabilidade não se resume ao meio ambiente. Envolve também o social, o cultural e o econômico. O saneamento, quando guiado por esse princípio, torna-se uma política pública completa, capaz de transformar a realidade de milhares de pessoas”, afirmou.

Foto: Ascom/Deso