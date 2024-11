Deso promove ampliação da rede de abastecimento em Nossa Senhora da Glória

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) realizou a extensão da rede de abastecimento de água em 950 metros, para garantir a segurança hídrica dos moradores do povoado Santa Rita, no município de Nossa Senhora da Glória. A ação vai beneficiar as famílias que vivem na localidade, garantindo água nas torneiras das residências, além das comunidades nos arredores do povoado.

De acordo com o gerente Regional de Produção e Distribuição Sertão, Raulkiony Mota Santana, a empresa tem buscado garantir a segurança hídrica da população. “A Deso vem realizando diversos investimentos na região, na perspectiva de levar água a cada vez mais pessoas, universalizando esse bem precioso para subsistência, que é a água tratada e encanada. Isso atende a demandas crescentes e possibilita mais qualidade de vida para as famílias atendidas”, afirmou.

Segurança hídrica

A Deso está realizando diversos investimentos para levar água tratada encanada a mais localidades e pessoas no estado de Sergipe. Nos municípios que compõem o Sertão, por exemplo, são inúmeros os investimentos em ampliação de redes.

Raulkiony Mota reforçou que o compromisso da Deso é garantir água de qualidade: “A companhia tem desenvolvido diversas ações e estratégias para fortalecer a segurança hídrica no município, e assegurar que a população tenha acesso à água”.

Foto: Ascom Deso