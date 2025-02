Deso promove cadastro comercial para ampliar e aprimorar serviços

A Gerência Comercial Sertão da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) realiza o cadastro comercial para incluir novas áreas habitacionais nos serviços disponibilizados pela empresa, além de regularizar localidades com abastecimento irregular. A iniciativa aprimora a relação com o usuário, que, em alguns casos, não precisa se deslocar até uma loja física para solicitar atendimento.

O cadastramento visa organizar e estruturar as ligações de água, permitindo a coleta de leitura, emissão de contas, fiscalização, identificação dos imóveis e regularização de áreas que ainda não possuem cobertura adequada. Essa base de dados é essencial para viabilizar e melhorar a prestação dos serviços da companhia.

“O cadastramento é indispensável e deve ser contínuo para garantir um serviço ágil e eficiente. Com informações sempre atualizadas, conseguimos identificar imóveis e possíveis irregularidades com mais rapidez, facilitando o atendimento ao cliente”, destacou o supervisor de Receitas do Sertão, Tiago José Oliveira Resende. “Isso permite que as solicitações sejam tratadas de forma eficaz e sem atrasos. Sem um cadastro bem estruturado, a execução dos serviços se torna mais complexa e menos eficiente. A agilidade no atendimento depende de um sistema cadastral preciso e atualizado”, enfatizou.

Para o assistente operacional da Deso, Eli José Elmo Lima, responsável pela tabulação dos dados, o cadastro acelera tanto o trabalho da empresa quanto o suporte ao usuário, evitando burocracias desnecessárias. “Em vez de o cliente precisar procurar um setor específico, os dados já são filtrados e organizados, garantindo um atendimento mais rápido e eficiente. Dessa forma, as etapas não são eliminadas, mas otimizadas, assegurando que tudo seja resolvido integralmente. Com isso, a ligação já sai diretamente para o cliente, tornando o processo mais ágil”, explicou.

Projeto

Para realizar o cadastro de uma determinada área, as equipes da Deso conduzem um estudo prévio e elaboram um projeto que servirá de base para definir as estratégias de coleta de dados. Inicialmente, é feito um esboço da região em um mapa, seguido de uma conferência cartográfica da localidade. Em alguns casos, é necessário um levantamento presencial. A partir dessas informações, os dados são inseridos no AutoCAD.

“No AutoCAD, realizamos o mapeamento da localidade, setor comercial, quadras, rotas, segmentos e lotes de cada imóvel. Esse processo permite organizar as matrículas corretamente e garantir que cada uma esteja em seu devido local. Com essas informações estruturadas, conseguimos integrá-las ao sistema comercial com precisão, o que facilita a gestão e melhora a eficiência operacional”, detalhou Tiago José Oliveira Resende.

