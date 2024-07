Deso reabre unidade de atendimento na Rua do Turista após reforma

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) reabriu nesta segunda-feira, 1º de julho, a unidade de atendimento da empresa localizada no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) da Rua do Turista, no Centro de Aracaju, depois de realizar obras de manutenção no espaço. O horário de funcionamento continua das 7h15 às 13h.

O objetivo da reforma foi melhorar a climatização do espaço, intervir na estrutura física da agência e ampliar o número de atendentes disponíveis à população de 7 para 8. “Essa intervenção incluiu a pintura do espaço e a instalação de novas portas de vidro, com o intuito de promover um melhor conforto aos nossos usuários”, destacou a gerente de Atendimento da Região Metropolitana de Aracaju da Deso, Kelly Cristina Santos Lino.

De dezembro de 2023 a fevereiro de 2024, a unidade realizou mensalmente, em média, 2.191 atendimentos. O que representa uma média de 73 atendimentos por dia. Os dados demonstram, segundo a coordenadora da unidade, Maria de Fátima Alves, a importância da agência para a população. “E vem daí a necessidade de oferecermos um serviço ainda melhor aos clientes da Deso. Mesmo fechada, devido às obras, demos suporte aos usuários por meio dos demais postos físicos”, frisou.

Aprovação

A aposentada Evanira Lima da Silva frequentava a unidade antes das mudanças. Para ela, a alteração no ambiente foi positiva, e ressaltou a velocidade e qualidade do atendimento. “Eu vim tirar uma dúvida sobre hidrômetro, e me explicaram tudo muito bem. Foi rápido também. Toda reforma é boa. Aqui ficou mais bonito”, disse ela, que elogiou, ainda, a nova climatização.

A reabertura também contou com clientes que visitaram a agência da Deso no Ceac da Rua do Turista pela primeira vez. Foi o caso da autônoma Elenilde Santos, que se dirigiu ao posto para negociar débitos com a empresa. “Achei a solução que me deram e o atendimento muito bons. A estrutura também é muito boa. Por mim, está aprovado”, avaliou.

Os serviços oferecidos pelas unidades da Deso incluem a inscrição no programa Tarifa Social, que oferece desconto de até 50% na fatura de água. Quem aproveitou o retorno às atividades da unidade para se inscrever no programa foi a dona de casa Ana Paula Andrade Rezende. “É um benefício que ajuda muito, principalmente às pessoas desempregadas, que não têm condições de pagar o valor total da conta”, sublinhou ela.

Agências

Na Região Metropolitana, além da unidade no Ceac da Rua do Turista, postos de atendimento da Deso podem ser encontrados no Shopping Riomar, no bairro Coroa do Meio, em Aracaju; e Shopping Prêmio, no conjunto Marcos Freire, em Nossa Senhora do Socorro; e no Ceac Parque Shopping, no bairro Industrial, em Aracaju.

Clique aqui para conferir o horário de funcionamento das unidades.