Deso realiza ação de combate às ligações clandestinas de água em povoados do município de Porto da Folha

Para combater o furto de água tratada e erradicar esse tipo de crime que causa prejuízo ao abastecimento da população, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) está realizando uma ação de monitoramento contra as ligações clandestinas nos povoados Linda França e Lagoa do Rancho, em Porto da Folha. O objetivo é melhorar a vazão de água para a região, reduzir a quantidade de furtos e oferecer novas ligações de água e religação de porta em porta.

O supervisor de Receitas do Sertão, Tiago José Oliveira Resende, comenta que essa ação é de grande importância para a sociedade. “O trabalho que a Deso está realizando nos povoados Linda França e Lagoa do Rancho impactará de forma positiva na melhoria do abastecimento de água para outras comunidades, tendo em vista que o desvio de água afeta a pressão da rede, acarretando prejuízo para a população”, pontuou.

De acordo com o assistente de Gestão Operacional da Deso e coordenador da ação, Luciano Aragão, a empresa levou às localidades uma série de serviços de melhoria na distribuição da água e de combate às ligações irregulares. “São duas equipes que trabalham para localizar as ligações clandestinas, também estamos realizando a troca de hidrômetros que precisam ser substituídos e com adulterações. Além de alguns serviços, como o pedido de ligação de água, sem que as pessoas precisem se deslocar até uma loja da Deso. É a companhia combatendo o furto de água, mas dando possibilidade de regularização com a ligação correta de água, assim como, vindo até a população para ofertar seus serviços”, ressaltou.

Visita porta a porta

Em paralelo a ação de monitoramento, a Deso também está realizando visitas porta a porta nas residências dos povoados atendidos, para cadastrar pedidos de ligações novas, religações, preenchimento do formulário do programa Tarifa Social – que concede desconto de até 50% na conta de água -, e enquadramento das famílias no baixa renda – que garante desconto de até 80% na taxa de ligação de água.

Foto ascom Deso