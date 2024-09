Deso realiza ação de monitoramento em povoado de Itaporanga D’Ajuda

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) deu início na última terça-feira, 24, a uma ação de combate às ligações clandestinas na rede de distribuição de água no povoado Sapé, em Itaporanga D’Ajuda. Até o momento foram fiscalizadas mais de 15 residências, e identificados cinco imóveis ligados à rede hídrica da Deso de forma irregular. A ação tem previsão para ser concluída até a próxima quinta-feira, 3 de outubro.

Durante o monitoramento, foi utilizado pelas equipes da companhia o equipamento georadar, ferramenta que possibilita a visualização de tubulações no subsolo e evita escavações desnecessárias em vias públicas.

Segundo o coordenador da loja da Deso em Itaporanga d’Ajuda, Gaudêncio Freitas, o objetivo da ação é melhorar o abastecimento de água na comunidade. “Estamos combatendo as ligações clandestinas, que prejudicam o abastecimento. A partir do momento que uma localidade tem um alto número de irregularidades, o abastecimento é comprometido porque o consumo passa a ser sem limites,” frisou.

Ligações clandestinas

As ligações clandestinas, além de serem consideradas furto de acordo com o Código Penal Brasileiro, ainda trazem prejuízos para a distribuição de água, tornando o consumo desenfreado. Isso afeta a quantidade do recurso hídrico disponível, contribuindo também para a diminuição da pressão na rede de distribuição.

Foto: Ascom Deso