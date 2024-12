Deso realiza ação de monitoramento em povoados de Santa Rosa de Lima

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) realizou uma ação de monitoramento nos povoados Rio Escuro, Lagoa do Carão, Procase, Canabrava e Areias, localizados no município de Santa Rosa de Lima, na região leste do estado. Ao todo, 88 imóveis foram monitorados, sendo que 17 propriedades apresentaram ligações clandestinas à rede de abastecimento de água.

No decorrer dos trabalhos de fiscalização, 16 usuários solicitaram religação de água e quatro fizeram pedido de ligação nova, sendo nove unidades habitacionais enquadradas no programa baixa renda, que consiste no desconto de até 80% na taxa de ligação e religação de água para famílias com cadastro no CadÚnico ou no BPC.

“Em contato com a operação, decidimos agir nos povoados do município de Santa Rosa de Lima devido a várias denúncias de ligações e religações clandestinas que estavam afetando o abastecimento no local”, afirmou Alexandro Correia da Silva, gerente comercial centro-oeste da Deso. “Fizemos o levantamento desses imóveis e, em seguida, passamos para as equipes. Foram quase 100 fiscalizações realizadas em todos os povoados, resultando em uma ação que afetou positivamente o abastecimento na região”, continuou.

Regularização

Durante o monitoramento, diversos usuários flagrados em clandestinidade foram orientados a buscar uma loja física da Deso, para que pudessem regularizar sua situação junto a empresa. Cerca de 20 clientes buscaram as unidades da companhia, em um total maior que as 17 unidades habitacionais com irregularidades encontradas. Alguns desses clientes eram abastecidos por vizinhos flagrados com ligações à rede hídrica da Deso fora da legalidade.

“A nossa ação foi muito mais educativa do que mesmo repressiva, e o resultado foi a busca de diversos usuários em irregularidades, que não foram descobertos pelas nossas equipes, mas que, após o monitoramento, buscaram uma loja para regularizar a situação do imóvel”, completou Alexandro.

Foto ascom Deso