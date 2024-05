Deso realiza ação de reflorestamento nas margens do rio Piauitinga, em Estância

Comprometida com a preservação dos mananciais onde realiza a captação de água para o abastecimento público, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) está realizando o reflorestamento de seis quilômetros nas margens do rio Piauitinga, na região do município de Estância, no sul sergipano, com o plantio de 42 mil mudas de plantas nativas. A ação é fundamental para reverter o desmatamento ao longo da bacia do rio e o assoreamento de seu leito, além de contribuir em médio e longo prazo, com a produção de água com quantidade e qualidade para o abastecimento dos municípios da região.

O projeto de ‘Recuperação da Área de Preservação Permanente da sub-bacia do rio Piauitinga’ surgiu a partir da execução de um projeto de ampliação do sistema Piauitinga, realizado pela Deso, que pretende levar segurança hídrica com esse projeto, diante da execução de um sistema de proteção do rio, por meio do reflorestamento de suas margens.

“Esse projeto tem uma importância muito grande para a segurança hídrica da região, por isso a necessidade de preservar o manancial, mantê-lo com saúde, as matas ciliares preservadas, e evitar a erosão do solo, uma série de questões que envolvem o desmatamento, e a gente está tentando reverter esse quadro com esse projeto de plantio de 42 mil mudas”, expressou coordenador de Preservação de Mananciais e Segurança de Barragens da Deso, Luiz Carlos Souza Silva.

Iniciativa

O projeto é uma iniciativa da Deso, em parceria com a Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) e com a colaboração da Econsult Group, e tem como objetivo promover ações de mobilização e sensibilização para comunidade, lideranças e proprietários da área de interesse do projeto; a recomposição da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica na Área de Preservação Permanente, bem como realizar o monitoramento e avaliação do plantio.

“Como engenheira ambiental, é uma grande satisfação coordenar um projeto tão significativo para manutenção da qualidade de vida da população, dos recursos hídricos e da biodiversidade. As matas ciliares, em razão da sua importância, são protegidas por Lei, e este projeto, além de realizar o plantio de mudas nativas da mata atlântica na sub-bacia do Rio Piauitinga, é responsável por inserir e sensibilizar os atores sociais na conservação das áreas de preservação permanente, com o objetivo central de tornar todo o processo participativo e esclarecedor”, afirmou a engenheira ambiental da Econsult, Brendha Gonçalves.

Rio Piauitinga

O rio Piauitinga é responsável pelo abastecimento de água de vários municípios da região centro sul de Sergipe, como: Lagarto, Salgado, Simão Dias, parte de Poço Verde e, principalmente, o município de Estância, um manancial estratégico para o desenvolvimento da região.

“Com esse projeto, estamos garantindo a proteção do rio para o futuro, porque o resultado não é imediato, mas sim a médio e longo prazo. Nos próximos anos, estaremos com toda a área reflorestada e protegida e com garantia de água com quantidade e qualidade para toda a população dessa região que precisa do rio Piauitinga. A Deso cumpre o seu compromisso socioambiental, protegendo esses mananciais e garantindo água suficiente para atender a demanda crescente”, pontuou Luiz Carlos.