Deso realiza ampliação de rede de abastecimento em Cumbe

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) implementou 1.000 metros de extensão da rede de abastecimento de água no bairro vereador Antônio José Feitosa, no município de Cumbe. Ao todo, 40 famílias serão beneficiadas com a ação da empresa, uma média de 160 pessoas que vivem na localidade.

De acordo com o coordenador interino de produção e distribuição do núcleo de Graccho Cardoso, Neviton Gomes de Matos, esse era um anseio da população. “A comunidade já esperava há um tempo pela chegada da água nas torneiras das residências. A Deso vem agindo de forma efetiva, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população sergipana, oferecendo água tratada para os sergipanos”, afirmou.

A iniciativa reforça o compromisso da companhia em assegurar água encanada e tratada para os sergipanos. “A universalização desse bem precioso, fundamental para nossa sobrevivência, é um compromisso da Deso. Por isso temos feito diversas intervenções e investimentos na região, como forma de garantir a segurança hídrica dos usuários”, expressou o gerente regional de Produção e Distribuição Sertão, Raulkiony Mota Santana.

Água nas torneiras

A universalização do acesso à água tratada e encanada para a população é um compromisso da Deso, que vem cumprindo com seu objetivo. A companhia realizou os estudos de viabilidade técnica e executou a obra que vai possibilitar levar água de qualidade às residências de todos que vivem no local, além de dar qualidade de vida e incentivar a construção de novas moradias.

“A ação aconteceu através de uma parceria da Deso com a prefeitura do município, onde possibilitou o uso de maquinários e estruturas que contribuam para a agilidade do serviço”, completou Neviton Gomes de Matos.

Foto: Ascom Deso