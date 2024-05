Deso realiza atendimento porta a porta no sertão sergipano

A ação consiste em levar os serviços da empresa até as comunidades

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) realiza de forma periódica o trabalho de visita porta a porta, através das equipes da Gerência Comercial do Sertão, que levam atendimentos rápidos até as comunidades. O objetivo é a regularização dos imóveis, ou seja, a retirada da clandestinidade. São disponibilizados serviços de ligação, religação, cadastramento nos programas Baixa Renda e Tarifa Social, instruções para o parcelamento de débito e o recadastramento de localidade.

De acordo com o gerente comercial da Regional Sertão, José Edson Nunes Portela, esse trabalho tem como propósito fazer com que a Deso esteja cada vez mais próxima da população, oferecendo os serviços e condições para que os mais carentes possam ter acesso à água de qualidade. “Procuramos fazer uma busca ativa para tentar trazer o usuário que muitas vezes está a margem de recebimento de água de qualidade, por uma tarifa justa”, destacou.

Para o supervisor de Receitas do Sertão, Tiago José Oliveira Resende, esse trabalho tem um grande impacto social, pois promove a cultura do consumo consciente de água, além de levar serviços sociais até a casa do cliente. “Essa ação teve início na regional sertão, mas precisamente nas localidades do município de Poço Redondo, e tem como grande objetivo a aproximação da Deso com a sociedade, levando seus serviços e alguns benefícios às pessoas que têm dificuldade de se deslocar até uma loja física da companhia”, reforçou.

Soluções

Além de legalizar a situação dos usuários irregulares, a iniciativa colabora com a saúde das famílias. “Fazemos todo um trabalho de extensão de rede junto com a Diretoria Operacional, logo após realizamos o cadastro das famílias, depois passamos de porta em porta naquele trecho onde a água tratada e de qualidade já começou a chegar. Então, é por aí que a gente tenta melhorar o nosso desempenho, a nossa convivência entre o usuário e a própria empresa”, completou Portela.

Tiago reiterou que durante a ação a equipe da Deso oferece à população todos os benefícios que a companhia oferece. “A empresa tem esse papel social e a supervisão de receita do sertão tem essa visão social também. Nosso objetivo não é apenas o faturamento, mas levar um serviço à população com um olhar diferenciado, concedendo um atendimento especial como as pessoas merecem”, pontuou.

Foto ascom Deso