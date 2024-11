DESO REALIZA EXTENSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A POVOADO NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) realizou a obra de extensão da rede de abastecimento de água em 800 metros na estrada de acesso ao povoado Gavião, no município de Graccho Cardoso.

O investimento vai beneficiar as famílias que moram nesse trecho de forma direta, além de outras que aguardavam a chegada da água para iniciar a construção de suas residências.

De acordo com o coordenador interino de produção e distribuição do núcleo de Graccho Cardoso, Neviton Gomes de Matos, a comunidade esperava pela chegada da água na localidade. “Esse era um sonho antigo dos moradores dessa localidade. O pessoal já vinha batalhando há bastante tempo e agora conquistaram água de qualidade e encanada, saindo das torneiras de suas residências. Essa é uma ação que demonstra o compromisso social da Deso com os sergipanos”, expressou.

Água nas torneiras

A universalização do acesso à água tratada e encanada para a população é um compromisso da Deso, que vem cumprindo com seu objetivo. A companhia realizou os estudos de viabilidade técnica e executou a obra que vai possibilitar levar água de qualidade às residências de todos que vivem no local, além de dar qualidade de vida e incentivar a construção de novas moradias.

“Esse é mais um compromisso da empresa com a população que foi cumprido. A Deso tem se dedicado a garantir que a água chegue a diversos lugares em quantidade adequada e com qualidade”, concluiu Neviton.

Foto: Ascom Deso