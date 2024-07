Deso realiza extensão e implantação de novas redes em Canindé

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) implantou mais de seis quilômetros e meio de redes nos conjuntos Portelinha e Adelson Gomes, em Canindé de São Francisco. Com esse investimento, a empresa garante água de qualidade nas torneiras de cerca de 400 residências, beneficiando aproximadamente 1.600 pessoas que vivem na localidade.

De acordo com o coordenador de operações do sertão, Diogo Luiz dos Anjos Rezende, a ação da Deso vai garantir água na quantidade adequada. “Essa obra executada pela Deso é muito importante, pois vai atender a demanda por água da população que vive na região, além de levar água encanada aos moradores do conjunto Adelson Gomes, antes abastecido por caminhões-pipa”, expressou.

Para a agricultora Leila Pedro da Silva, moradora do conjunto Adelson Gomes, a chegada da água na comunidade é uma felicidade para todos. “Isso daqui é maravilhoso, poder ver a água chegando nas torneiras da nossa casa é a certeza de uma melhor qualidade de vida para os moradores. Agora vou ter água limpa e de procedência para poder dar banho nas crianças e cozinhar. O sofrimento por falta da água acabou”, comemorou.

Ligações

Logo após a implantação das novas redes de abastecimento nos conjuntos Adelson Gomes e Portelinha, a Deso iniciou um mutirão de pedidos e execução de ligações de água nas duas comunidades. Até o momento já foram realizados mais de 100 pedidos, sendo 70 já executados.

Segundo a gerente das lojas da Deso em Poço Redondo e Canindé de São Francisco, Cinthia Maraisa de Almeida, o acesso à água tratada é um dos principais objetivos da companhia. “Levar os serviços da Deso até a população mais carente são ações que proporcionam o acesso ao abastecimento de água tratada, e promovem uma melhor qualidade de vida aos moradores dessa região. Além de cadastrar os pedidos de ligação, ainda realizamos a inclusão de algumas famílias no programa ‘Baixa Renda’, o que demonstra o compromisso social da empresa, e garante segurança hídrica para a população”, afirmou.

Foto ascom Deso