Deso realiza licitação de credenciamento para otimizar leilões de itens inutilizáveis

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) está promovendo uma licitação de credenciamento de leiloeiros para realização de preparação, organização e condução de leilões públicos de itens e imóveis inutilizáveis pela corporação. O objetivo é amplificar o alcance dos leilões e possibilitar uma maior arrecadação à empresa, o que vai se materializar em investimentos para melhoria dos serviços à população do estado.

Nesta segunda-feira, 10, aconteceu a abertura dos envelopes com a documentação dos participantes do certame, no auditório da Diretoria de Operação e Manutenção (DOM), localizado na unidade sede da Deso, em Aracaju. Agora, a comissão da licitação analisará os documentos apresentados pelos concorrentes para habilitá-los ou desabilitá-los a continuar no processo.

Alguns dos materiais a serem leiloados incluem carcaças de medidores hídricos, armazenados pela empresa nas instalações da Gerência de Compras e Almoxarifado (GCAL) da Deso, que somam cerca de 50 toneladas. Também devem ser leiloados itens como veículos e tubos que não podem ser utilizados e recuperados. Além de contribuir financeiramente à empresa, os leilões também permitirão o beneficiamento adequado dos objetos, evitando prejuízos ao meio ambiente.

“Os leiloeiros a serem credenciados quantificarão os artigos que serão leiloados, estabelecendo lance mínimo. Ou seja, os materiais ficarão sob a guarda deles, sendo responsáveis, ainda, pela quantificação e precificação. Essa transferência também será importante, para que tenhamos mais espaço útil disponível em nosso almoxarifado”, disse o gerente da GCAL, Tiago Sanas Alves Centurion.

O coordenador de Administração Patrimonial (Capa) da Deso, Wallace de Santana Oliveira, ressaltou que, em contraste com o método anterior utilizado (pregão eletrônico), o procedimento de leilão previsto na licitação vai contribuir para um maior sucesso na venda dos itens. “Ter um leiloeiro à frente ajuda na eficiência e na divulgação, já que a adesão ao pregão eletrônico é menor hoje, contribuindo bastante para a competitividade entre os interessados nos materiais”, afirmou.

Foto: Brenda Monteiro