Deso realiza mais de 60 mil análises de água e de esgoto nos últimos três meses

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) realizou 64.603 análises físico-químicas e microbiológicas de água e esgoto entre julho e setembro de 2024. Ou seja, em média, foram cerca de 702 inspeções feitas por dia nos laboratórios da corporação no período, e 21.534 executadas mensalmente. Os exames utilizaram 15.827 amostras coletadas dos 73 municípios sergipanos nos quais a empresa atua.

O objetivo é assegurar segurança sanitária e garantir a qualidade dos serviços prestados pela companhia à população. Os testes são realizadas por quatro laboratórios integrados da Gerência de Controle e Vigilância da Qualidade (GCVQ), e são fundamentadas na Portaria 888/2021, do Ministério da Saúde, e pelas resoluções 357 e 430 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

Os resultados das análises são enviados mensalmente aos órgãos de fiscalização sanitária dos 73 municípios, à Secretaria de Estado da Saúde, à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e ao Ministério da Saúde. “O trabalho dos laboratórios é, principalmente, de monitorar a água que será e que está sendo consumida pela população, verificar a conformidade dela com a legislação vigente”, explicou o químico industrial Douglas da Cruz Santos.

Ele destacou que a conclusão das análises de água é apresentada na fatura mensal dos clientes da Deso. “É uma forma importante de transparência com os nossos usuários” , declarou. Além da distribuição externa dos dados, as informações também são compartilhadas internamente, entre unidades operacionais da Deso, para controle, avaliação e eventuais melhorias.

Atuação

Os quatro laboratórios da empresa são o de Índice de Qualidade de Água Distribuída (IQAD), responsável pelo diagnóstico químico da água tratada e distribuída, de Microbiologia e Hidrobiologia (Labmic), que estuda possíveis contaminações hídricas geradas por seres vivos, de Análises Completas (Labcomp), cujo intuito é verificar possíveis fontes de água a serem utilizadas pela corporação, e Análises de Água Residuárias (LAAR), encarregado de investigar a qualidade do efluente tratado pela Deso.

