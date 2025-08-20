DESO REALIZA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA ADUTORA DO SÃO FRANCISCO, NA NOITE DE QUINTA PARA SEXTA-FEIRA

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) informa que realizará, a partir da meia-noite desta quinta-feira (21), para sexta-feira (22), uma manutenção emergencial na Adutora do São Francisco.

O sistema apresentou vazamento em uma das tubulações de 1000 milímetros, localizada nas proximidades da BR-101, ao fundo do Instituto Federal de Sergipe (IFS), no município de Propriá.

O equipamento danificado é responsável por conduzir a água bruta captada no Rio São Francisco até a Estação de Tratamento João Ednaldo, que abastece os municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro. Durante o período de intervenção, a produção de água tratada ficará temporariamente interrompida, o que impactará a entrega do insumo à concessionária Iguá Sergipe, responsável pela distribuição nessas localidades.

A previsão é que o fornecimento comece a ser restabelecido de forma gradual a partir da noite de sexta-feira (22), após a conclusão dos serviços, cujo prazo estimado é de até 24 horas.

A Deso ressalta que equipes técnicas e operacionais estão mobilizadas para a execução do reparo com máxima agilidade, de modo a reduzir os transtornos à população e garantir a normalização da produção no menor tempo possível.

Com informações da Deso