DESO FAZ MUTIRÃO PRA COMBATER LIGAÇÕES CLANDESTINAS EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA; 13 ERAM IRREGULARES

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) promoveu um mutirão de fiscalização no povoado Queimada da Onça e nos loteamentos Arthur Dias e Colorado, em Nossa Senhora da Glória. No total, 147 imóveis foram vistoriados, resultando na identificação de 13 ligações clandestinas de água e na substituição de 51 hidrômetros em conformidade com as normas e um que apresentava irregularidades.

A iniciativa também incluiu medidas preventivas e de controle, com a instalação de lacres em 56 hidrômetros que estavam regulares e dentro do prazo de funcionamento. O lacre tem a finalidade de auxiliar as equipes a verificar, em futuras inspeções, se o equipamento sofreu adulterações ou danos.

Segundo o supervisor de receitas da Gerência Regional de Produção e Distribuição Sertão (GRSE), Tiago José Oliveira Resende, a operação é essencial para assegurar a distribuição equitativa da água. “A detecção e correção de ligações clandestinas e hidrômetros irregulares ajudam a reduzir perdas e garantir que todos tenham acesso ao serviço de forma adequada”, ressalta.

Regularização

Durante as vistorias, os responsáveis pelos imóveis onde foram constatadas irregularidades receberam orientações para procurar uma unidade de atendimento da Deso e regularizar sua situação. Além disso, as equipes efetuaram reparos em pontos da rede de distribuição que apresentavam vazamentos. “Essa ação reforça o abastecimento e traz benefícios diretos para a população. É uma iniciativa indispensável para o uso responsável e sustentável da água”, conclui Tiago.

