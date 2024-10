Deso realiza mutirão para novas ligações de água em Canindé

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) promoveu um mutirão para a realização de novas ligações de água no loteamento Interlagos, no município de Canindé de São Francisco. De um total de 139 residências da localidade, até o momento, foram efetivadas 67 interligações das casas ao sistema de abastecimento, garantindo água tratada a cerca de 268 pessoas.

De acordo com a gerente das lojas da Deso em Poço Redondo e Canindé de São Francisco, Cinthia Maraisa de Almeida, o empenho da Deso vai além do tratamento e distribuição de água. “A empresa cumpre com o compromisso de levar água de qualidade, ampliando o abastecimento e garantindo à comunidade acesso à água tratada, proporcionando saúde à população, é sinal da responsabilidade da empresa”, destacou.

Para o administrador e morador da localidade, Celso Junior Rabelo, o acesso à água é fundamental, principalmente para quem tem criança em casa. “Nós sabemos que sem água não há valorização do local onde você vive, além da tranquilidade de chegar em casa e ter o conforto de tomar um banho. Graças a Deus, a Deso realizou um trabalho excepcional, fazendo o mutirão para garantir o acesso à água de qualidade a todos que vivem no loteamento. Presenciamos a equipe trabalhando, dando seu máximo e a água chegou, trazendo esperança. Agora é só usufruir”, expressou.

Ampliação

Para que fosse possível o acesso à água, pelos moradores do loteamento Interlagos, a Deso realizou um serviço de ampliação de rede, e, logo em seguida, uma ação porta a porta, com objetivo de cadastrar os pedidos de ligação das residências à rede de distribuição de água.

