Deso realiza mutirão para pedido de ligação de água no bairro Vila Nova, em Canindé

Foram 36 novos pedidos de ligação de água com famílias cadastradas no Tarifa Social

A equipe da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) esteve no bairro Vila Nova, em Canindé de São Francisco, para realizar o mutirão de visita ‘porta a porta’, com objetivo de cadastrar novos pedidos de ligação de água, além de monitorar e combater ligações clandestinas na rede de abastecimento de água. Na ação, 36 famílias solicitaram a ligação de água, sendo que parte delas foram cadastradas no Tarifa Social, que concede até 50% de desconto na conta de água, e 11 residências foram autuadas por ligação clandestina à rede de distribuição.

Para o supervisor de Receitas do Sertão, Tiago José Oliveira Resende, o objetivo da Deso é levar água de qualidade, saúde e permitir que os cidadãos tenham acesso a esse bem natural fundamental para saúde.“Foi uma grande ação de regularização de ligação de água, imprescindível para a população, pois melhora o abastecimento e leva água tratada às residências. Para nós que fazemos a Deso, é uma grande satisfação ir à comunidade e estender a mão e contribuir com o bem-estar dessas pessoas”, afirmou.

O assistente de Gestão Operacional da Deso e coordenador da ação, Luciano Aragão, também falou da importância da ação. “A comunidade do bairro Vila Nova recebeu uma nova rede em muitas de suas ruas, e agora estão garantindo que a água tratada chegue às torneiras dos moradores, levando mais qualidade de vida às pessoas que vivem na localidade, além de combater as práticas que influenciam na perda de vazão na rede, prejudicando o abastecimento”, destacou.

Ampliação

Há alguns meses, o bairro Vila Nova recebeu investimento da Deso na ampliação da rede de abastecimento de água, o que garante melhor desempenho no sistema de distribuição na região e mais água de qualidade e em quantidade adequada às pessoas que vivem na região.

“A Deso fez um investimento muito importante para as pessoas que vivem no bairro Vila Nova, ampliou a rede de abastecimento de água, o que permite mais água de qualidade nas torneiras das residências”, frisou Tiago.

Foto: Ascom Deso