Deso realiza novas ligações de água em bairros de Canindé

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) realizou novas ligações de água nos bairros Adelson Gomes e Portelinha, no município de Canindé de São Francisco. No total, foram 312 residências conectadas à rede de abastecimento de água, sendo 178 no Adelson Gomes e 134 no Portelinha, aproximadamente 1.248 pessoas contempladas na região.

Para a gerente das lojas da Deso em Poço Redondo e Canindé de São Francisco, Cinthia Maraisa de Almeida, a empresa cumpre com o compromisso de levar água de qualidade às comunidades. “Ampliar o abastecimento de água, garantindo à comunidade acesso à água tratada, proporcionando melhor qualidade de vida à população é sinal de dever cumprido pela empresa. Um trabalho que vai além de levar água às residências, mas também tem um papel social, com benefícios garantidos pelos programas sociais da Deso, como o Tarifa Social e o Baixa Renda”, ressaltou.

Para a agricultora Laisla Pedro da Silva, moradora do conjunto Adelson Gomes, a água é sinônimo de melhoria de vida para os moradores da comunidade. “É muito bom poder ter água para dar banho nas crianças, cozinhar e deixar minha casa limpinha. Agora sim, vamos pagar satisfeitos, pois vale a pena”, comemorou.

Programas sociais

Durante a ação, os colaboradores da Deso realizaram uma busca ativa para o enquadramento de famílias nos programas Tarifa Social – que concede 50% de desconto na conta de água para família cadastradas no CadÚnico -, e Baixa Renda – que concede o desconto de até 70% na taxa de ligação de água, voltados a famílias em vulnerabilidade social ou que estejam cadastradas nos programas sociais do Governo Federal.

De acordo com o assistente de Gestão Operacional da Deso e coordenador da ação em campo, Luciano Aragão, a empresa tem um papel social fundamental na garantia da segurança hídrica para a população. “Cadastramos os imóveis, logo após passamos de casa em casa fazendo os pedidos de ligações novas, inclusive em horário de almoço, como forma de atender aquelas pessoas que trabalham e só têm esse tempo livre, sem que elas precisem ir até o escritório. Desses pedidos, cerca de 80% se enquadram nos Baixa Renda e no Tarifa Social, garantindo a padronização das ligações e água nas torneiras das residências”, frisou.

Foto ascom Deso