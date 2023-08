Deso realiza perfuração de novos poços no município de Nossa Senhora das Dores

Em torno de cinco poços estão sendo perfurados na região do Campo Lindo e na Mata do Cipó, no município de Nossa Senhora das Dores, localizado no médio sertão sergipano, pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), por meio da Diretoria de Meio Ambiente e Expansão, o que garantirá melhorias no abastecimento local. Em andamento também estão a elaboração de uma nova estação de tratamento e a construção de uma nova adutora que atenda por completo toda a região.

De acordo com o diretor-presidente da Companhia, Luciano Goes, a expectativa é que mais municípios passem por melhorias, em se tratando de ampliação do abastecimento. “A Deso está em constante ação e o intuito é melhorar a qualidade de vida dos sergipanos diariamente. Estamos com projetos em execução não só em Nossa Senhora das Dores, mas em Moita Bonita, Malhador, Tobias Barreto e Nossa Senhora da Glória. São muitas obras em andamento, e em todas elas estamos com nossa força de trabalho, e sempre em parceria com o Governo do Estado”, ressaltou.

De acordo com o diretor de Meio Ambiente e Expansão da Deso, Kleber Curvelo, com essas implantações, a oferta de água cresce substancialmente. “A elaboração de um novo projeto para uma estação de tratamento em Nossa Senhora das Dores, com uma vazão estipulada em 270m³ por hora, virá para resolver definitivamente a qualidade da água nos períodos mais chuvosos, em virtude do grande material em suspensão. Então, diante desse fato, estamos elaborando um projeto para iniciarmos o processo licitatório da contratação emergencial de uma nova estação de tratamento. Paralelamente a isso, já está em execução a perfuração de quatro a cinco poços na região. Já perfuramos um e até o próximo mês de agosto deveremos saber a vazão desse poço. A nossa previsão é de 250m³ em todos os poços. A construção de uma nova adutora e a estação de tratamento garantirão o abastecimento por completo do município de Nossa Senhora das Dores”, confirmou.

Investimentos e prazos

Segundo o diretor, é um investimento em torno de R$ 10 milhões para a adutora. Já para a estação de tratamento o custo é em torno de R$ 3 milhões, ou seja, totalizando um investimento de R$ 13 milhões. “Além disso, estamos estudando, já que conseguimos um empréstimo junto ao BNDES, para substituirmos ou recuperarmos o trecho da Adutora da Faustina até Dores, que vai entrar também nesse pacote para beneficiar o município”, explicou Curvelo.

O prazo de execução e operação é para assim que sair o resultado do processo de licitação da estação de tratamento, por volta de 60 dias. A previsão para a execução dos poços e adutora é de 180 dias, ou seja, em torno de seis meses.

