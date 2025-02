Deso realiza reparo de tubulação e recupera pavimentação asfáltica em avenida de Aracaju

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) está realizando o reparo de um coletor tronco de esgotamento sanitário de mil milímetros, localizado na avenida Antônio Cabral, em Aracaju, na região dos mercados centrais, após o rompimento da tubulação. Posteriormente, as equipes técnicas da empresa atuarão para recuperar a pavimentação asfáltica da área que cedeu após o incidente.

A empresa tem colaborado com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) da capital, para contribuir com a segurança e o fluxo do trânsito da região. Nesta sexta-feira, 21, há interrupção temporária da circulação de veículos até a conclusão dos serviços. No momento, o trânsito está sendo desviado pelo novo estacionamento dos mercados.

A companhia deve finalizar os serviços até às 17h deste sábado, 22. Desde que foi comunicada do ocorrido, às 16h da última quarta-feira, 19, a Deso adotou medidas céleres e enérgicas para resolução do problema, que contou com a mobilização imediata de equipes para sinalizar e isolar o local, além do aterramento do buraco na via, ocasionado pela erosão do solo.

Tubulação

Coletor tronco é uma rede de coleta que recebe esgoto bombeado ou por gravidade de subsistemas menores. É responsável por transportar os efluentes para uma estação elevatória de esgoto de maior capacidade, ou encaminhá-los diretamente para uma estação de tratamento de esgoto. Ao longo do tempo, o equipamento sofre desgastes em razão dos gases ácidos presentes no esgoto.

“As equipes estão sempre observando indícios de onde possam ocorrer problemas desta natureza, mas, devido à sua característica de não estar à vista, uma vez que a tubulação está enterrada em grande profundidade, por vezes, ocorrem estes problemas de maneira inesperada, mas buscamos sua correção o mais rápido possível”, destaca o diretor de Operação e Manutenção (DOM) da Deso, Gilvan dos Santos.

Foto ascom Deso