DESO REALIZA VENDA E INSTALAÇÃO DE LIGAÇÕES DE ÁGUA NO POVOADO ALTO, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) está instalando novas ligações de água em imóveis do povoado Alto, em Itabaianinha, município do centro-sul do estado. Até o momento, foram 45 executadas e 57 vendidas pela empresa, cujas equipes técnicas estão em campo no local dialogando com moradores, realizando vendas e implementando a interligação das propriedades à rede de distribuição de água.

A ação acontece após uma expansão na infraestrutura de abastecimento hídrico do povoado, realizada pela prefeitura local com apoio técnico da Deso. De acordo com o gerente de Operação e Produção da Regional Sul da corporação, Sérgio Dias, a atuação da companhia reflete “o seu compromisso com as demandas do Marco do Saneamento, que prevê universalização do acesso à água potável até 2033, e com a melhora da qualidade de vida da população sergipana”.

Pessoas de baixa renda do povoado estão sendo inscritas no ‘Tarifa Social’, programa da Deso que oferece desconto de até 50% na fatura mensal, e também têm acesso a condições especiais de preço e de pagamento de ligações novas de água. “A divulgação dessas políticas está sendo feita porta a porta, no momento da venda, e também contamos com o suporte da unidade de atendimento móvel também nessa comunicação. Até agora, foram 35 solicitações de ligação social e inclusões no ‘Tarifa Social’”, explicou o coordenador de monitoramento da Gerência Comercial da Regional Sul (GCSU) da empresa, Alexandre Dantas Vasconcelos.

Atenção ampla

Essa não é a única iniciativa da Deso em Itabaianinha. A empresa também está executando, desde o mês de abril deste ano, uma operação para identificar ligações irregulares de água em todo o município, com o objetivo de regularizar e padronizar a distribuição hídrica da região. Até setembro, foram verificados 188 imóveis abastecidos de forma clandestina, entre 982 propriedades examinadas.

No município, as equipes da também substituíram 1.930 hidrômetros, o que ocorre quando há violação do item ou obstrução no visor do dispositivo. “Também acontece ao observarmos que já está no período de troca de parque, recomendada pelo fabricante que seja feita a cada cinco anos, e também no caso de imóveis sem alteração de leitura por muito tempo”, explicou.

Foto: Ascom Deso