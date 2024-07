Deso realizou 73 mil atendimentos comerciais na grande Aracaju no 1º semestre

Foram 405 atendimentos diários, em média, nos primeiros seis meses de 2024

As cinco lojas de suporte comercial da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) localizadas na grande Aracaju realizaram, de janeiro a junho deste ano, 405 atendimentos diariamente, em média. Por mês, foram 12.304 solicitações de clientes atendidas pelas equipes da empresa. O número total do primeiro semestre foi de 73 mil.

“Esses números expressam e reforçam a importância das agências da Companhia na Região Metropolitana para a população. As lojas oferecem vários tipos de serviços, a exemplo de transferência de titularidade, emissão de segunda via, parcelamento de fatura, religação de água, solicitação de cadastro no ‘Tarifa Social’, registro de reclamações, entre vários outros”, explicou a gerente de Atendimento da Região Metropolitana de Aracaju da Deso, Kelly Cristina Santos Lino.

A loja com mais atendimentos em números absolutos foi a do Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) do shopping Prêmio, no conjunto Marcos Freire I, em Nossa Senhora do Socorro. A unidade contabilizou 20.929 solicitações realizadas nos primeiros seis meses deste ano. Ela é seguida da unidade do Ceac do Parque Shopping, situada no bairro Industrial, em Aracaju, que registrou 17.644 atendimentos.

Agências

Além do posto no Ceac do shopping Prêmio e do Parque shopping, agências da Deso podem ser encontradas no shopping Riomar, no bairro Coroa do Meio, em Aracaju; e na Rua do Turista, no Centro da capital. Clique aqui para conferir o horário de funcionamento das unidades. A loja da Companhia no Ceac do Terminal Rodoviário Governador José Rollemberg Leite (Rodoviária Nova), em Aracaju, está temporariamente fechada no mês de julho para reforma do Centro de Atendimento ao Cidadão.

Foto: Ascom Deso