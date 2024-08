Deso realizou mais de 126 mil análises de água e de esgoto no primeiro semestre de 2024

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) realizou 126.345 análises físico-químicas e microbiológicas de água e esgoto entre janeiro e junho deste ano, com base em 22.892 amostras coletadas dos 73 municípios sergipanos nos quais a empresa atua. O número representa, em média, 694 exames feitos por dia, e 21.057 executados mensalmente.

Os resultados dos testes são enviados mensalmente aos órgãos de fiscalização sanitária dos 73 municípios, à Secretaria de Estado da Saúde, à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e ao Ministério da Saúde. As inspeções são realizadas por quatro laboratórios integrados da Gerência de Controle e Vigilância da Qualidade (GCVQ), e são fundamentadas na Portaria 888/2021, do Ministério da Saúde, e pelas resoluções 357 e 430 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

“O trabalho dos laboratórios é, principalmente, de monitorar a água que será e que está sendo consumida pela população, verificar a conformidade dela com a legislação vigente”, explicou o químico industrial Douglas da Cruz Santos. Ele destacou que a conclusão das análises de água são apresentadas na fatura mensal dos clientes da Deso. “É uma forma importante de transparência com os nossos usuários”, acrescentou.

Atuação

Os quatro laboratórios da companhia são o de Índice de Qualidade de Água Distribuída (IQAD), responsável pelo diagnóstico químico da água tratada e distribuída; de Microbiologia e Hidrobiologia (Labmic), que estuda possíveis contaminações hídricas geradas por seres vivos; de Análises Completas (Labcomp), cujo intuito é verificar possíveis fontes de água a serem utilizadas pela Deso; e Análises de Água Residuárias (LAAR), encarregado de investigar a qualidade do efluente tratado pela companhia.