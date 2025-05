Deso reforça atendimento para renegociação de débitos anteriores à concessão

Com o início da concessão parcial dos serviços de saneamento básico em Sergipe, a partir de 1º de maio, a concessionária Iguá passou a ser responsável por parte das operações, incluindo o atendimento a demandas comerciais, como solicitações de ligação e religação, emissão de segunda via, leitura de hidrômetro, verificação de consumo e manutenção de rede. As mudanças são resultado do processo de parceria público-privada firmado pelo Governo de Sergipe com o objetivo de ampliar os investimentos e melhorar os serviços prestados à população.

Buscando se adequar às necessidades da população, a Deso disponibiliza, a partir desta sexta-feira, 2 de maio, de forma temporária, uma rede de atendimento voltada, exclusivamente, para auxiliar os clientes que desejam resolver pendências anteriores à concessão, ou seja, até o mês de abril de 2025. O serviço é destinado a quem precisa renegociar débitos, revisar valores ou emitir segunda via de faturas anteriores.

A medida visa proporcionar um canal direto para regularização e encerrará sua operação assim que sua missão for concluída. “É um esforço adicional das nossas equipes comerciais ao final do período de transição, pensado para garantir que nenhum cliente fique sem atendimento em relação às obrigações contraídas até abril de 2025. Nosso compromisso com a população permanece firme. Estamos oferecendo alternativas para renegociação de dívidas, correções em faturas e outros serviços, com o objetivo de facilitar a vida do cidadão sergipano. A Deso continua presente, atuando com responsabilidade, eficiência e proximidade com o cliente”, explica o Diretor Comercial Financeiro da Deso, João Fonseca.

A Deso alerta que os clientes que não regularizarem suas pendências poderão sofrer sanções previstas em contrato e regulamentos. Por isso, é fundamental aproveitar este momento para resolver qualquer débito anterior à concessão.

Pontos de atendimento disponíveis

O atendimento da Deso segue disponível temporariamente nas lojas próprias dos municípios de Tobias Barreto, Umbaúba, Salgado, Malhador, Japaratuba, Ribeirópolis, Laranjeiras e Graccho Cardoso. Também há atendimento nos CEACs de Lagarto, Itabaiana, Simão Dias e Tobias Barreto, na loja localizada no Shopping Prêmio, em Nossa Senhora do Socorro, e na sede da Deso. Além disso, guichês da Deso funcionam em parceria com a Iguá dentro das lojas da nova concessionária nos CEACs de Aracaju e nas unidades de atendimento dos municípios de Cristinápolis, Itaporanga D’Ajuda, Propriá, Neópolis, Itabaiana, Maruim e Nossa Senhora da Glória.

A Companhia reforça que os clientes que desejarem negociar débitos ou tirar dúvidas sobre suas contas podem se dirigir aos pontos de atendimento disponíveis ou obter mais informações pelo telefone (79) 3226-1110.

